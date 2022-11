Metal Gear Solid, ecco come potrebbe apparire Snake nel remake

Il primo Metal Gear Solid è uno di quei giochi che hanno fatto la storia, tanto che ancora oggi i fan chiedono a gran voce un remake o una remastered.

La saga di Metal Gear Solid (che trovate su Amazon in un’ottima compilation) è infatti da sempre al centro dei desideri degli appassionati, sebbene ad oggi tutto tace.

E se nel frattempo vari giocatori continuano a scovare curiosità relative al primo capitolo, il gioco è preso di mira per creazioni fatte in casa spesso sorprendenti.

D’è chi ha deciso di realizzare il “suo” remake di Metal Gear Solid utilizzando l’editor di Dreams, sebbene ora qualcuno ha invece utilizzato una vera e propria IA per ridare vita al suo protagonista storico.

L’utente noto come Anirban Biswasha infatti pubblicato su Facebook il risultato di un’immagine ritoccata dall’intelligenza artificiale, la quale mostra Solid Snake prima e dopo il “trattamento” ricevuto dalla AI.

I cosiddetti AI Art Generators non sono solo in grado di generare disegni da testi, visto che possono anche manipolare un’immagine specifica da immagine a immagine (img2img).

Questo è davvero utile per chi non ha esperienza nell’editing manuale, tanto che il risultato finale – come quello ottenuto da Anirban – è realmente sorprendente.

Questi veri e propri sistemi neurali creano effetti e modifiche sorprendenti per foto di qualsiasi tipo: che si tratti di un ritratto, di un paesaggio o di una fotografia, AI Art Generators è in grado di trasformarli in un’opera d’arte (o quasi).

L’immagine di Anirban mostra quindi una versione assolutamente verosimile di Solid Snake in un eventuale remake del primo MGS.

Restando in tema, mesi fa qualcuno ha realizzato anche una vera e propria versione in 4K e a 60 fotogrammi al secondo di The Twin Snakes, il remake del capitolo originale uscito su Nintendo GameCube.

Nel mentre, ricordiamo anche che da tempo si discute di un remake di Snake Eater, sebbene ora come ora Konami non abbia ancora confermato la notizia ufficialmente.