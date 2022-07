Metal Gear 2 in realtà non doveva chiamarsi Metal Gear 2, racconta Kojima

Era il 20 luglio 1990 quando Metal Gear 2 faceva ufficialmente il suo debutto sul mercato. Il titolo, ricorderanno i più longevi, era il seguito diretto dell’originale Metal Gear arrivato nel 1987, dopo che l’episodio apocrifo Snake’s Revenge aveva tentato, in Occidente, di fare le cose a modo suo – con scarso successo.

I più attenti ricorderanno che questo gioco, in realtà, aveva un nome più esteso: si intitolava, infatti, Metal Gear 2: Solid Snake. In realtà, però, l’idea dell’autore Hideo Kojima era quella di omettere completamente il nome della saga, scommettendo invece sul nome del protagonista. In pratica, se questa sua proposta fosse andata in porto, probabilmente oggi il marchio “Solid Snake” sarebbe anche più riconoscibile di quello “Metal Gear”.

Proprio in occasione del trentaduesimo compleanno del titolo, Kojima ha raccontato il piccolo retroscena sul suo account Twitter, facendo sapere di aver proposto di chiamare il gioco semplicemente Solid Snake, seguendo la scia dei nomi dei film di Indiana Jones.

Come spiegato dall’autore:

2/2

I didn't want to put "METAL GEAR2" in the title, but the sales staff said to put "METAL GEAR2" in the title! So we ended up with both.

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 20, 2022