Metal Gear senza Kojima? “Non vale molto”, per Michael Pachter

Si è parlato nelle scorse settimane della possibilità che Sony rispondesse al fuoco aperto di Microsoft sulle acquisizioni con altre acquisizioni, e Michael Pachter si è espresso al riguardo discutendo con GamingBolt delle probabilità che sia Konami ad essere coinvolta in questo turbinio di affari.

Secondo l’analista, l’operazione in sé non avrebbe troppo senso, proprio per il valore attuale di alcune delle proprietà intellettuali ora in possesso del publisher giapponese.

«Metal Gear senza Kojima potrebbe non valere molto», ha spiegato Pachter. «Non penso che questi asset valgano molto».

La compagnia giapponese sta provando nelle ultime settimane a dare una rinfrescata al suo franchise, fermo dal non troppo fortunato Metal Gear Survive.

Nonostante si dica che il gioco sia stato un’idea di Hideo Kojima, il suo multiplayer cooperativo è stato presto abbandonato a se stesso, segno di un publisher che non crede moltissimo nel suo prodotto.

Recentemente abbiamo visto un ritorno di fiamma che ha contribuito a riportare i capitoli classici su PC tramite GOG.

Come abbiamo osservato, però, non si è trattato altro che di port, e di emblemi di quanto Konami si stia lasciando sfuggire l’enorme potenziale di un’IP come Metal Gear per un’apparente pigrizia creativa.

Silent Hill, ora tornato anch’esso su GOG, potrebbe essere il primo classico a venire resuscitato secondo rumor, ma i tempi non sembrano troppo brevi.