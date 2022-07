Metal Gear Rising Revengeance al centro di un grave scandalo

Metal Gear Rising Revengeance è il bellissimo spin-off della saga di MGS con protagonista Raiden, ora al centro di uno scandalo emerso proprio in queste ore.

Il franchise ideato da Kojima (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) non ha infatti bisogno di presentazioni, sebbene in questo caso parliamo di un gioco nato grazie al tocco di PlatinumGames.

A quanto pare, infatti, uno speedrunner ha stabilito un nuovo record mondiale per il DLC di Metal Gear Rising: Revengeance – prima di ammettere che il tutto è stato falsificato.

Come riportato per la prima volta da PCGamesN, lo speedrunner Mekarazium aveva stabilito un nuovo record mondiale per il DLC Blade Wolf durante lo scorso fine settimana, portandolo a termine in poco meno di 7 minuti al Summer Games Done Quick 2022.

Dopo lo speedrunning all’evento di beneficenza, tuttavia, Mekarazium si è presentato al team di controllo dell’evento per ammettere che la sua run era stata falsata.

Invece di completare il DLC dal vivo, come è consuetudine per gli speedrunner che partecipano all’evento di beneficenza, Mekarazium aveva preregistrato la sua sessione per poi unire le singole parti, in modo tale da far sembrare la run molto più breve di quanto non fosse in realtà.

Mentre alcuni speedrunner si sono recati di persona a Minneapolis per l’evento Summer Games Done Quick, Mekarazium aveva scelto di giocare in streaming da casa: in questo modo ha quindi potuto trasmettere il segmento preregistrato e modificato dal proprio PC, facendo credere che fosse in diretta.

L’aspetto fondamentale è che Mekarazium non ha comunicato al team di controllo dell’evento che la sua corsa era preregistrata, presentandola invece come se fosse stata eseguita dal vivo.

Lo speedrunner è stato ora bandito da tutti i futuri eventi a tema sotto l’egida dell’associazione, e la sua run di Metal Gear Rising Revengeance è stata rimossa dal canale YouTube dell’associazione.

«Questo è assolutamente inaccettabile e rischia di minare l’integrità della community di speedrunning che amiamo e sosteniamo», ha scritto l’organizzazione in un comunicato. «Abbiamo rimosso le run di Mekazarium dal nostro archivio YouTube e non gli permetteremo di gareggiare in futuro».

A parte questo grave scandalo, la Summer Games Done Quick 2022 è riuscita a raccogliere poco più di 3 milioni di dollari per l’organizzazione benefica Medici Senza Frontiere nel corso dell’ultima settimana.

