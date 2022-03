Medal of Honor PS1 torna in vita con un (fan) remake incredibile

Sembra un momento particolarmente florido per quanto riguarda le versioni next-gen “fatte in casa” di grandi classici dimenticati nel tempo, a cui ora se ne aggiunge uno di un certo peso: Medal of Honor.

In anni in cui la serie Call of Duty non era ancora stata concepita, lo sparatutto EA era quanto di meglio si poteva chiedere a chi desiderava tornare nella Seconda Guerra Mondiale.

Ora, mentre altri appassionati sono all’opera su rifacimenti come quello di Resident Evil Code Veronica, stupisce constatare come altri abbiano deciso di rispolverare titoli ancora più antichi (ma indimenticati).

Come riportato da DSO Gaming, un fan ha infatti realizzato un remake in salsa moderna di Medal of Honor Underground, secondo episodio uscito su PSOne.

Il bravo Matheus Lino Arquiteto – questo il nome dell’autore – ha condiviso un video che mostra come sarebbe un remake moderno di Medal of Honor Underground.

Per creare questo remake per i fan, Arquiteto ha usato Lumion 11 e 3D Studio Max, un potente software di rendering 3D, con strumenti e caratteristiche per ottenere risultati di livello superiore nei video 3D e nei panorami a 360 gradi.

Anche se il video è relativamente molto breve (parliamo di poco più di un minuto), il risultato finale è davvero sorprendente, soprattutto se siete fan della serie Medal of Honor dall’alba dei tempi.

L’ultimo capitolo della serie ad essere stato messo in commercio è Medal of Honor Above and Beyond, sparatutto in prima persona per la realtà virtuale sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts.

Parlando invece della serie di FPS di Call of Duty, il brand Activision diventerà prossimamente anche un grandissimo film, con un attore protagonista a dir poco esplosivo.

Ma non solo: Warzone 2 esisterebbe davvero e arriverà (pare) con Modern Warfare 2, sequel dello sparatutto del 2019 previsto per il lancio nel 2022.