McDonald’s svela (almeno) un personaggio misterioso del film di Super Mario

Super Mario Bros il Film ci ha mostrato la prima coppia nei trailer, nei quali abbiamo potuto vedere e ascoltare gli attori nei panni dei personaggi… anche se non tutti.

L’ultimo dei personaggi chiamati all’appello dalla promozione è la Principessa Peach, che è sempre adorabile anche in versione amiibo su Amazon, interpretata da Anya Taylor-Joy.

Attrice che si è ritrovata con una vita addirittura cambiata dopo questa interpretazione, visto che ha scoperto il mondo dei videogiochi e se ne è innamorata.

E mentre altri personaggi stanno spuntando di nascosto, i fan cercano di analizzare qualsiasi cosa riguardi Super Mario Bros il Film e arrivano alcune conferme.

È lecito pensare che Illumination e Nintendo Pictures abbiano in serbo ancora delle sorprese, alcune delle quali saranno note solamente alla fine del film magari, ma a volte la campagna promozionale rovina tutto.

Dopo i primi indizi citati sopra, infatti, arriva una nuova conferma del fatto che c’è almeno un altro personaggio che non è stato ancora svelato.

È colpa di McDonald’s, precisamente, che con i suoi Happy Meal ha svelato i giocattoli dedicato a Super Mario Bros il Film:

The McDonalds Happy Meal The Super Mario Bros Movie promotion begins today in the United States and is expected to last through January 23rd! There are 8 plastic toys to collect. pic.twitter.com/wPDR5QGRAT

— Nintendo Merch Central (@nintendomerch) December 27, 2022