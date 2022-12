Super Mario Bros. – Il Film, qualcuno ha scovato un personaggio misterioso

Super Mario Bros. – Il Film, pellicola d’animazione dedicata all’idraulico Nintendo più famoso del mondo, ha mostrato i suoi amati protagonisti nei due trailer dedicati, sebbene a quanto pare ora sia stato avvistato un personaggio misterioso.

La pellicola con Chris Pratt e ispirata alla serie di videogiochi della Grande N (che trovate su Amazon) ha dalla sua un cast davvero variegato: da Mario, passando per Luigi, Peach e Donkey Kong.

Molte delle novità sono state mostrate pochi giorni fa, nel secondo full trailer di Super Mario Bros. – Il Film, il quale ha alzato ancora di più l’asticella dell’hype.

Ora, come riportato anche da Nintendo Life, sembra proprio che un piccolo eroe visto anche nei videogiochi apparirà anche nel film dedicato all’idraulico.

Nintendo starebbe tenendo nascoste alcune cose del film dedicato a Super Mario, visto che un personaggio non ancora annunciato è stato avvistato in una recente promozione di McDonald’s.

La notizia arriva dall’utente Twitter ‘Kikaim’, il quale ha recentemente postato un’immagine che mostra otto giocattoli che, secondo quanto riferito, verranno forniti con gli Happy Meal in Giappone a partire da questo mese.

Sette degli otto sono abbastanza noti ai più e comprendono Luigi, Peach, Toad, Donkey Kong, Bowser e ben due versioni di Mario. Per quanto riguarda l’ottavo, continuate a leggere (ma attenzione agli spoiler!).

L’ottavo giocattolo è difatti una cosiddetta Luma, ovvero una delle creature simili a stelle apparse per la prima volta in Super Mario Galaxy per Wii e più recentemente in Mario + Rabbids Sparks of Hope di Ubisoft.

Figlie adottive di Rosalina, le Luma hanno la straordinaria capacità di trasformarsi in una varietà di oggetti, tra cui intere galassie.

La loro inclusione nel film indica potenzialmente anche un’apparizione di Rosalina stessa, sebbene ad ora la sua presenza non è stata confermata da Nintendo in un nessuna immagine o video promozionale ufficiale.

Restando in tema, Donkey Kong è diverso dal solito nel nuovo trailer di Super Mario Bros – Il Film, ma c’è un motivo e ce lo spiega Shigeru Miyamoto.

Ma non è tutto: sembra che il cast del lungometraggio di Mario abbia ancora delle star non annunciate, e tra queste ce n’è una perfetta per Wario, o Waluigi.

Infine, giorni fa l’attore John Leguizamo (Luigi del live action dedicato a Super Mario degli anni ’90) ha definito infelice il casting del nuovo film dedicato all’icona Nintendo.