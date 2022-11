Nintendo è già al lavoro su nuove animazioni, in attesa del film di Super Mario Bros.

Nintendo è più che consapevole di possedere un catalogo di IP con un grande potenziale per progetti transmediali, soprattutto se si parla di possibili feature animate: lo dimostra la grande attesa dei fan in tutto il mondo per Super Mario Bros. Il Film, lungometraggio animato realizzato in collaborazione con Illumination.

L’ultimo trailer ufficiale del film è stato svelato proprio durante la scorsa serata, includendo non solo un atteso primo sguardo a Donkey Kong e soprattutto alla Principessa Peach, ma mostrandoci anche alcune divertentissime citazioni, tra cui quella al celebre Mario Kart (trovate Mario Kart 8 Deluxe su Amazon).

Il filmato ci ha inoltre confermato che la data di lancio italiana sarà il 6 aprile, ovvero un giorno prima della release nei cinema statunitensi: tuttavia, sebbene questo lungometraggio sia particolarmente atteso, la casa di Kyoto ha già annunciato di voler continuare a lavorare su nuovi progetti, che presumibilmente gestirà in modo indipendente.

Qualche mese fa era stata infatti ufficializzata l’acquisizione di Dynamo Pictures, che ha ormai cambiato nome in Nintendo Pictures e che lavorerà a filmati con i più amati protagonisti della Grande N: evidentemente, stando all’ultimo annuncio ufficiale, sembra che qualcosa stia già iniziando a muoversi con nuovi progetti originali.

Come riportato da My Nintendo News, la casa di Kyoto ha svelato di essere alla ricerca di nuovi talenti proprio per lavorare con Nintendo Pictures a nuovi intriganti progetti d’animazione:

«Nintendo Pictures Co., Ltd., una compagnia del Gruppo Nintendo, pianifica e produce video utilizzando IP Nintendo. Al momento stiamo assumendo per diversi impieghi legati alla pianificazione e alla produzione di video animati».

Purtroppo al momento non possiamo sapere con certezza a cosa stia davvero lavorando Nintendo Pictures, né se i progetti saranno dei lungometraggi ambiziosi sulla scia del film di Super Mario Bros o se, più semplicemente, si tratterà di filmati aggiuntivi legati a videogiochi in uscita.

Quel che appare certo è che la casa di Kyoto ha compreso perfettamente il potenziale di nuovi adattamenti d’animazione basati sulle IP più amate dal pubblico: non ci resta che attendere e scoprire quali saranno i primi progetti dell’ultima compagnia Nintendo. Vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo ulteriori novità.

Per il momento, i fan non possono che continuare a tenere gli occhi puntati sull’imminente lungometraggio di casa Illumination, che potrebbe aver già svelato la durata complessiva del film.