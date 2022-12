Mbappe contro Messi come in God of War, ed è uno scontro epico

La partita finale della Coppa del Mondo di quest’anno è stata tra le migliori che si siano mai viste negli ultimi anni. Sia Messi che Mbappe hanno dato il loro meglio, con il primo che ha segnato tre gol e il secondo che ne ha segnati quattro.

Le simulazioni della finale svolte grazie al relativo aggiornamento della World Cup in FIFA 23 (lo trovate in sconto su Amazon) ci hanno fatto godere le emozioni del calcio anche fuori dal Qatar.

Ora, l’utente ‘MH AnimationStudio’ ha condiviso un incredibile video parodia di God of War, in cui Mbappe e Messi si sfidano per davvero.

‘MH AnimationStudio’ ha infatti utilizzato i modelli 3D di Messi e Mbappe (presi direttamente da FIFA 23) per un risultato finale realmente sorprendente.

La cosa davvero esilarante, però, è che il creatore del video ha anche sostituito l’ascia di Kratos con un pallone da calcio, perfettamente in linea quindi con lo stile dei due calciatori.

Se ve lo state chiedendo, no, la mod Mbappe vs Messi non è ancora disponibile per il download, così come non è chiaro se un giorno verrà pubblicata online, magari in forma gratuita.

Poco sotto, trovate un video che mostra le due star del calcio in azione (se amate il calcio, preparatevi ad emozionarvi).

A proposito di mod relative allo scambio di personaggi, ce n’è una che di recente ha sostituito Kratos e Atreus con Joel ed Ellie di The Last of Us, per un mash-up davvero fuori di testa.

Ma non solo: esiste anche un’altra mod altrettanto sorprendente che sostituisce i protagonisti di God of War con Homer, Bart e gli altri storici personaggi della serie animata de I Simpson.

Infine, il portale Fandom ha messo in lizza cinque attori che potrebbero tranquillamente vestire i panni di Kratos nella serie in arrivo nei prossimi mesi.