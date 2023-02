Max Payne 1&2 Remake, lo sviluppo fa «buoni progressi»: finalmente ci sono novità

È ormai passato quasi un anno dal sorprendente annuncio del ritorno di Max Payne con i remake del primo e del secondo capitolo, che saranno sviluppati da Remedy Entertainment grazie a un accordo stretto con Rockstar Games.

Gli autori di Control (trovate la Ultimate Edition su Amazon) si occuperanno dunque del ritorno della saga sparatutto in terza persona, dopo che il primo capitolo uscì ormai quasi 22 anni fa su PC e console.

Da quel curioso annuncio, arrivato con un comunicato lampo diffuso dagli stessi sviluppatori, non si è però avuta alcuna notizia: Remedy Entertainment aveva infatti ammesso che il progetto stava ancora muovendo i suoi primissimi passi.

In occasione dell’ultimo report finanziario, che ha anche svelato i progressi per lo sviluppo di Control 2, il team ha svelato che il progetto ha fatto «buoni progressi», ma sembra che sarà necessario attendere ancora a lungo prima di vederlo in azione (via ComicBook).

Nel comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, che potete consultare integralmente al seguente indirizzo, il team ha però confermato che i giochi dovrebbero essere esclusive next-gen, ma anche che Max Payne 1&2 Remake non ha ancora superato la fase concettuale:

«Max Payne 1&2 Remake continua nella fase concept. Il progetto ha fatto buoni progressi. Non vediamo l’ora di riportare in vita questo amato personaggio in una nuova generazione di console e per una nuova generazione di fan».

Sono ormai passati più di dieci anni dall’uscita del terzo capitolo della serie, ma se questi remake dovessero dimostrarsi un successo potrebbero rappresentare un vero e proprio revival della saga.

Vale comunque la pena di sottolineare che i primi due capitoli sono tecnicamente già giocabili sulle console di ultima generazione, grazie alla retrocompatibilità di Xbox Series X|S. Per chi vorrà invece un’esperienza più moderna e all’altezza con i tempi, sarà comunque necessario avere ancora un po’ di pazienza e incrociare le dita.

Se dovessero arrivare ulteriori aggiornamenti da Remedy o da Rockstar, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine. Nel frattempo, vi ricordiamo che gli sviluppatori hanno già anticipato l’imminente arrivo di Alan Wake 2 nel 2023, al punto da essere già giocabile dall’inizio alla fine.