Max Payne 1 e 2 Remake avranno una cosa in comune con Alan Wake 2

Il ritorno di Max Payne avverrà con gli attesi remake del primo e del secondo capitolo.

Dopo Control (trovate la Ultimate Edition su Amazon) e Alan Wake 2, i Remedy sono infatti al lavoro sui rifacimenti dei primi due capitoli della saga di Max.

L'annuncio, arrivato con un comunicato della stessa Remedy, non è stato purtroppo seguito da alcuna immagine o info aggiuntiva.

Quindi, al netto di un fan remake in UE5 e l'altro, è il momento di saperne di più.

Come riportato anche da GamingBolt, in una dichiarazione finanziaria rilasciata di recente, l'amministratore delegato di Remedy Entertainment, Tero Virtala, ha ribadito che Max Payne 1 e 2 Remake entrerà in piena produzione prima di luglio, essendo in fase di "preparazione alla produzione" da alcuni mesi.

Inoltre, Virtala ha anche rivelato che il remake è sviluppato con un budget simile a quello di Alan Wake 2 (che, secondo quanto riportato, si aggirava tra i 50 e i 70 milioni di euro), ed è interamente finanziato dai proprietari dell'IP Rockstar Games.

Nel frattempo, Virtala ha anche ribadito che Control 2 - attualmente in fase di proof-of-concept - e lo spinoff cooperativo Codename Condor - che, come Max Payne, è in fase di preparazione per la produzione.

«Anche Max Payne 1 e 2 Remake hanno continuato la fase di preparazione alla produzione», ha dichiarato Virtala a proposito dello stato del progetto.

«Il team ha compiuto notevoli progressi nel corso dell'anno. Il remake di Max Payne 1 e 2 sarà un nuovo gioco importante con un grande potenziale, grazie a un budget di sviluppo simile a quello di Alan Wake 2».

E ancora: «Ci aspettiamo che i progetti Condor, Control 2 e Max Payne 1 e 2 Remake passino alle fasi successive di sviluppo nella prima metà del 2024».

Se dovessero infatti arrivare altri aggiornamenti da Remedy relativamente ai remake (e non quelli fatti in casa dai fan), vi terremo aggiornati.

Nel frattempo, Remedy ha attribuito il declino ai "maggiori investimenti" nei progetti futuri, che hanno portato ad un calo del 22,2% anno su anno.