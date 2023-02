Alan Wake 2 è quasi pronto, mentre Alan Wake Remastered è stato un flop

Alan Wake 2 è probabilmente uno tra i videogiochi più attesi di sempre, e Remedy ci fa sapere che forse manca davvero poco stavolta.

Il proseguimento della storia dello scrittore maledetto ha fatto di nuovo capolino con Alan Wake Remastered, anche in versione next-gen su Amazon, ravvivando l’attenzione sul titolo di Remedy.

Ma è Alan Wake 2 ad essere al centro delle attenzioni dei fan ovviamente, un titolo che promette di essere ancora più ambizioso e unico del già pregevole primo capitolo.

E l’obiettivo è quello di essere anche un horror terrificante, molto più di quanto non fosse inquietante il suo predecessore in certi frangenti.

Come riporta VGC, Remedy ha rassicurato i fan affermando che Alan Wake 2 è pronto, giocabile dall’inizio alla fine.

Nei commenti che hanno seguito la pubblicazione degli ultimi risultati finanziari dello studio, il CEO Tero Virtala ha affermato che lo sviluppo del sequel sta andando bene.

«Alan Wake 2 è in piena produzione», ha spiegato Virtala, che aggiunge: «Il gioco avrà presto tutti i contenuti disponibili ed è giocabile dall’inizio alla fine. Poi passeremo a rifinire l’esperienza.»

Contestualmente, Virtala ha anche aggiunto alcune informazioni per quanto riguarda il lancio di Alan Wake Remastered che, sfortunatamente, non è stato eccezionale.

Pubblicato ad ottobre 2021, la riproposizione dell’amatissimo titolo pare non sia riuscito a generare royalties per lo studio. In buona sostanza, Remedy non ha guadagnato nulla. E pensare che è uscito anche su Switch, dove di solito molti titoli multipiattaforma vanno molto bene.

Tuttavia Remedy non sembra essere delusa dalla cosa ma, anzi, spera che il lancio di Alan Wake 2 possa rilanciare anche il predecessore:

«Ci aspettiamo che le vendite aumentino man mano che l’uscita di Alan Wake 2 diventa imminente e i fan e i nuovi giocatori vorranno vivere la storia originale sulle console di nuova generazione.»

In attesa di scoprire ulteriori novità su Alan Wake 2, la community potrebbe essere già riuscita a scoprire un segreto molto interessante, che svelerebbe una delle potenziali sezioni di gameplay del secondo Alan Wake.