Control 2, a che punto siamo? Remedy ha importanti novità sullo sviluppo

Durante lo scorso novembre è arrivato un annuncio molto importante da Remedy Entertainment: il team è infatti ufficialmente al lavoro su Control 2, il sequel della premiata avventura dinamica con Jesse Faden.

Il primo capitolo (trovate la Ultimate Edition su Amazon) è ancora oggi una delle produzioni più apprezzate della scorsa generazione e c’è indubbiamente tanta curiosità di scoprire cosa potremo aspettarci dalla nuova avventura.

Il reveal arrivò a sorpresa direttamente tramite i canali social della compagnia, ma senza svelare alcun dettaglio particolare se non che lo sviluppo fosse stato ufficialmente avviato.

Nelle scorse ore il team di sviluppo ha però avuto la possibilità di aggiornare i suoi investitori e i fan, grazie al suo ultimo rapporto finanziario: a gennaio pare ci sia stato un importante passo in avanti per la produzione della nuova avventura (via ComicBook).

Remedy Entertainment ha infatti confermato la partnership con 505 Games, ma ha anche sottolineato che l’annuncio è stato dato quando era Control 2 era ancora in fase concettuale. Lo scorso mese, il progetto è però passato allo step successivo:

«Control 2 espande la storia e il mondo del Control originale. Adesso abbiamo concetti dettagliati sulla visione di gioco e su tutte le aree creative, inclusi il gameplay, la narrazione e l’arte. Siamo lieti del lavoro che il team ha svolto e da gennaio 2023 il gioco è avanzato alla fase proof-of-concept».

In altre parole, Remedy Entertainment ha ufficializzato di essere ormai passati alla fase di sviluppo vera e propria, che prevede la produzione di prototipi per testare gli aspetti più importanti della produzione.

Insomma, per quanto l’uscita sembrerebbe essere comprensibilmente molto lontana, i fan possono ormai iniziare a incrociare le dita e augurarsi di scoprire al più presto la prossima storia nell’universo di Control. Se dovessero arrivare ulteriori aggiornamenti, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine.

Recentemente sono arrivate rassicurazioni anche per lo sviluppo di Alan Wake 2, ormai scomparso dai radar da diverso tempo: Remedy ha confermato che il titolo è ormai praticamente pronto, dato che è addirittura giocabile dall’inizio alla fine.

Non dovrebbe dunque mancare molto prima di scoprire ulteriori novità al riguardo, anche se gli sviluppatori promettono che sarà in grado di spaventarci a morte.