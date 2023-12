Morto il doppiatore originale di Max Payne

James McCaffrey, l'attore conosciuto per aver doppiato il popolare personaggio dei videogiochi Max Payne, è morto dopo una battaglia contro il cancro.

La conferma arriva da TMZ, rivelando che un rappresentante della star ha dichiarato che McCaffrey è morto domenica circondato da amici e familiari.

All'attore era stato diagnosticato un mieloma multiplo, male che purtroppo lo ha stroncato.

Il suo rappresentante ha dichiarato: «McCaffrey ha intrapreso una carriera di successo di 35 anni in televisione e al cinema. Formatosi all'Actor's Studio, non ha mai perso il suo amore per la creazione di personaggi; tuttavia, il suo bell'aspetto lo ha spesso spinto verso ruoli da protagonista».

La notizia della morte di McCaffrey ha iniziato a diffondersi attraverso un post della star di Entourage Kevin Dillon, che ha reso omaggio all'amico con una foto di entrambi e un ricordo.

Come accennato poco sopra, McCaffrey sarà ricordato soprattutto per essere stato il doppiatore della serie di videogiochi Max Payne, ma il suo curriculum andava ben oltre, con ruoli televisivi e cinematografici in grandi show.

L'attore ha anche preso parte alla serie Rescue Me, dove ha interpretato Jimmy Keefe per 56 episodi tra il 2004 e il 2011.

Tra le altre serie in cui ha recitato ci sono Revenge, Beautiful People, Law & Order: SVU, As the World Turns, Swift Justice, Civil Wars, Canterbury's Law, Suits, Blue Bloods, Bluff City Law, She's Gotta Have It e altri.

McCaffrey è stato anche uno dei protagonisti di Viper negli anni '90, oltre ad aver recitato anche in numerosi film di un certo rilievo.

L'attore lascia la moglie Rochelle Bostrom e alla figlia Tiernan. Aveva 65 anni.

La redazione di SpazioGames si stringe a cordoglio con i parenti e gli amici di McCaffrey , ringraziandolo per il suo supporto all'interno dell'industria dei videogiochi, e non solo.