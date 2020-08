Mass Effect Trilogy, la Remaster è già prenotabile nel Regno Unito?

È ormai diverso tempo che stanno circolando in rete voci relative alla versione rimasterizzata di una delle serie più amate sulla scorsa generazione di console: Mass Effect. Già a fine maggio Jeff Grubb di VentureBeat aveva supportato alcune voci di corridoio che vedevano una presunta Mass Effect Trilogy Remaster in arrivo durante i prossimi mesi. Sembrava infatti che Electronic Arts avesse in cantiere 14 giochi da fare uscire nel corso dell’anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2021, tra cui proprio la riedizione della saga sci-fi targata BioWare.

Tuttavia, il noto insider Shinobi602 aveva affermato, lo scorso giugno, che tutti i rumor erano falsi, spegnendo in questo modo tutte le speranze dei fan.

A quanto pare non è detta l’ultima parola! Infatti, alcune persone hanno notato che, presso la catena inglese GAME, era stato inserito a listino un titolo chiamato “N7”, sigla che sicuramente i fan assoceranno proprio a Mass Effect. Inizialmente prevista per il 27 settembre, l’uscita del gioco è stata successivamente posticipata al 30 ottobre ed alcuni hanno già effettuato la prenotazione, come testimoniato dalle foto degli scontrini che trovate a corredo della notizia. Potete inoltre leggere l’intera vicenda dell’utente Waymantis su Reddit.

Ovviamente, in attesa di una conferma ufficiale da parte di Electronics Arts questa informazione va presa semplicemente come un rumor.