Nintendo Direct, annunciato un nuovo appuntamento Mini Partner Showcase

Nintendo ha comunicato che domani, giovedì 17 settembre, alle 16:00 sarà trasmesso un nuovo Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, durante il quale saranno diffusi nuovi dettagli dei titoli per Nintendo Switch realizzati da publisher terzi. Per assistere alla diretta, è sufficiente seguire questo link.

Sintonizzati alle 16:00 del 17/09 per un nuovo #NintendoDirectMini Partner Showcase con informazioni sui prossimi titoli di terze parti per Nintendo Switch. 🎥 Segui la diretta qui domani: https://t.co/fhnXovkmPB pic.twitter.com/bERqh0u6O3 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 16, 2020

Trattandosi di un appuntamento dedicato alle terze parti, sicuramente non potremo vedere in azione giochi molto attesi come Bayonetta 3 o il sequel di The Legend Of Zelda: Breath of the Wild, ma non possiamo escludere la presenza di prodotti di un certo spessore come Hollow Knight: Silksong.

Per quanto riguarda i prodotti realizzati direttamente da Nintendo dovremo attendere ancora un po’, anche se, ricordiamo, che ulteriori dettagli inerenti al recentemente annunciato Hyrule Warriors: L’era della calamità saranno diffusi il 26 di questo mese in occasione del Tokyo Game Show 2020.

Ricordiamo che nel corso del precedente appuntamento, la compagnia nipponica aveva mostrato diversi titoli di partner come Square Enix, Ubisoft e Harmonix, tra cui Kingdom Hearts Melody of Memory, Fuser, Taiko No Tatsukin: Rhythmic Adventure Pack, World Of Tanks Blitz, Big Rumble Boxing: Creed Champions, Collection of SaGa: Final Fantasy Legend, Just Dance 2021, Puyo Puyo Tetris 2, Jump Force Deluxe Edition ed altri ancora.