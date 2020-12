Mass Effect: il teaser svela già diverse cose sul nuovo gioco

La febbre per il nuovo Mass Effect è già alle stelle, nonostante BioWare si sia limitata a un teaser trailer asciutto (ma intrigante) durante i The Game Awards – mentre invece tutti si aspettavano novità significative su Dragon Age, a sua volta protagonista di un video che purtroppo non ha svelato quanto i fan desideravano.

Come segnalato dai colleghi britannici di Eurogamer.net, tuttavia, il video del prossimo Mass Effect svela già dettagli importanti, soprattutto per chi si domandava se sia lecito aspettarsi un ritorno all’universo della trilogia originale, o se dobbiamo aspettarci di vagare ancora per la galassia di Andromeda. Considerando il teaser, la prima risposta sembrerebbe quella corretta.

Liara nel teaser del nuovo Mass Effect

Buona parte del video, infatti, vede la telecamera spostarsi lasciando una galassia per entrare in un’altra: vista la storia di Mass Effect, è probabile che si tratti di Andromeda abbandonata in favore della Via Lattea, ossia l’ambientazione della trilogia del comandante Shepard.

Inoltre, è abbastanza chiaro a tutti gli appassionati che la asari che raccoglie il frammento N7 da un pianeta gelato sia Liara T’soni, una delle più iconiche protagoniste dell’epopea del comandante Shepard. Questo, tuttavia, non ci dà molti indizi su quando il gioco potrebbe essere ambientato rispetto alle avventure della Normandy, considerando che la vita delle asari è estremamente lunga (si parla di un millennio, un’eternità rispetto a noi caduchi umani).

Aspettiamo ovviamente che BioWare alzi di più il velo per farci scoprire ulteriori dettagli su cosa stia pianificando per il futuro di Mass Effect: il fatto, comunque, che l’annuncio di questo nuovo episodio fosse stato accompagnato, durante l’N7 Day, da quello della Mass Effect Legendary Edition (che è proprio dedicata alla trilogia di Shepard) potrebbe essere un ulteriore tassello per un ritorno all’ambientazione originale dell’amato gioco di ruolo di BioWare.