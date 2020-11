Mass Effect, è ufficiale: arriva la Legendary Edition!

L’annuncio era nell’aria da diverso tempo e finalmente è diventato ufficiale: in occasione del N7 Day, la data in cui si celebra il franchise Mass Effect, Electronic Arts e la software house BioWare hanno annunciato che nella primavera 2021 potremo mettere le mani su Mass Effect: Legendary Edition.

Your choices. Your squad. Your Shepard. Relive the legend in a remastered edition of the highly acclaimed trilogy. Mass Effect Legendary Edition arrives Spring 2021.https://t.co/jLUj8FUGaI pic.twitter.com/vxTKyq4LQ1 — BioWare (@bioware) November 7, 2020

Il cofanetto sarà una rimasterizzazione della trilogia del comandante Shepard, alla quale il team di BioWare afferma di essere al lavoro da mesi, con miglioramenti per texture, shader, modelli, effetti e altre componenti tecniche dei tre titoli. «L’obiettivo non era rifare o reimmaginare gli originale, ma ammodernare l’esperienza per fare in modo che i giocatori nuovi e i fan potessero vivere i lavori originali nella loro forma migliore» ha spiegato Casey Hudson, general manager di BioWare.

In questa versione, la trilogia conterà su «una risoluzione migliorata, frame rate più rapidi e degli splendidi miglioramenti grafici», anticipano gli sviluppatori. All’interno del cofanetto troverete Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3 e tutti i loro DLC, tutto in 4K.

L’uscita è fissata per primavera 2021 su PC, PS4 e Xbox One, ma ci saranno migliorie apposite e la retrocompatibilità garantita con Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Ne sapremo di più, anticipa BioWare, nel corso del 2021.