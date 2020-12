Dragon Age ai The Game Awards: nuovo teaser per il gioco BioWare

Era stato promesso alla viglia dell’evento e così è stato: Dragon Age 4, nuovo episodio della celebre saga fantasy ruolistica di casa BioWare ed Electronic Arts, è finalmente apparso sotto i riflettori durante la serata dei The Game Awards attualmente in svolgimento. Nel corso dell’appuntamento, infatti, abbiamo visto un nuovo teaser trailer che ci ha introdotto al mondo di gioco (in computer grafica, per ora), alludendo all’arrivo di un nuovo eroe che no è baciato dalla magia, né protagonista di una profezia.

«Questa è la tua storia» racconta il trailer, che purtroppo non anticipa molto altro, non alludendo nemmeno a una possibile data d’uscita – che immaginiamo quindi essere estremamente remota.

