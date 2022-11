Mass Effect 5, scoperti nuovi indizi nascosti nel teaser dell’N7 Day

Sebbene lo sviluppo di Mass Effect 5 sia ancora nelle fasi iniziali, BioWare ha deciso di incoraggiare la curiosità dei fan con un interessante teaser lanciato in occasione dell’N7 Day, corrispondente al 7 novembre e ormai celebrato come il giorno ufficiale della saga.

Sappiamo con certezza che il nuovo capitolo sarà ambientato dopo la fine della trilogia classica (trovate la Legendary Edition su Amazon) ma, stando a un nuovo indizio scoperto dai fan, la narrazione potrebbe non essere così distante dal finale, come invece si pensava inizialmente.

L’ultimo video pubblicato dagli sviluppatori nascondeva un breve messaggio audio nascosto di Liara T’Soni, che in questa nuova avventura potrebbe ricoprire un ruolo ancora più importante e che sottolineava come il Consiglio non dovrebbe mai sottovalutare gli umani.

Seppur la conversazione non fosse ascoltabile con estrema chiarezza, i suoi contenuti sono stati poi confermati dal project director Michael Gamble, che ha poi pubblicato una nuova concept art che nasconderebbe alcuni interessanti indizi.

Come riportato da ComicBook, nella nuova immagine è infatti possibile notare, seppur ben nascosto sulla destra, il logo della Solar Electronics: si tratta di uno dei negozi presenti sulla trilogia, che sembra non aver subito alcun mutamento.

Di conseguenza, è plausibile immaginare che non siano passati molti anni dal finale del terzo capitolo, ma la sua sola presenza ci conferma anche quale sarà l’effettiva ambientazione di Mass Effect 5.

"Although, they should know by now not to underestimate human defiance!" – Liara T'Soni (Doctor, Shadow Broker and ). #N7Day pic.twitter.com/9Zup3YPNga — Michael Gamble (@GambleMike) November 7, 2022

Solar Electronics è infatti un negozio che si trova all’interno della Via Lattea, confermandoci dunque che dovrebbe essere possibile esplorarla, ancora una volta, nel prossimo capitolo della saga. Per il momento non sono invece arrivate ulteriori informazioni sul misterioso interlocutore di Liara — che sembrerebbe essere un Geth — o su possibili riferimenti agli eventi accaduti nello spin-off Andromeda.

Considerando che la produzione è ancora in fasi non avanzate, è probabile che i fan dovranno avere ancora un po’ di pazienza per scoprire ulteriori dettagli: del resto, se fino a meno di un mese fa BioWare aveva ammesso di essere ancora nella fase di «immaginazione», è difficile che le cose possano essere cambiate in così poco tempo. In ogni caso, vi terremo prontamente aggiornati con tutte le ultime novità.

Nel frattempo, se siete curiosi di scoprirne di più, vi ricordiamo che gli sviluppatori del nuovo Mass Effect hanno voluto lanciare un messaggio ai fan durante l’N7 Day.