N7 Day 2022 e il nuovo Mass Effect: il messaggio da BioWare ed EA

Uno dei videogiochi in lavorazione particolarmente attesi è senza dubbio il prossimo Mass Effect. Ancora privo di un nome ufficiale – per alcuni è Mass Effect 4, per alcuni è Mass Effect 5 perché tengono conto dell’esistenza di Andromeda nell’economia della saga – il titolo ha avuto una piccola parentesi di protagonismo durante l’N7 Day, il 7 novembre che da sempre è quello celebrativo del comandante Shepard e dei suoi compagni, per Electronic Arts.

Purtroppo non ci sono nuovi trailer a sorpresa, ma apprendiamo da una nota pubblicata dal publisher che i lavori proseguono bene e che stanno prendendo vita personaggi e scenari tutti nuovi.

Come scritto da EA:

«Dall’ultima volta in cui abbiamo parlato del prossimo gioco di Mass Effect, lo sviluppo in pre-produzione è andato avanti molto bene. Il team, composto sia da veterani del franchise che da nuove aggiunte al team di BioWare, è cresciuto tanto! Ha lavorato duramente per creare nuovi personaggi e nuove ambientazioni che amerete, oltre a permettervi di rivederne alcuni che ricorderete».

Al di là di questa conferma di un ritorno anche in scenari noti dello spazio calcato dal comandante Shepard, il post prosegue presentando quattro membri del team di sviluppo che sta realizzando il nuovo Mass Effect.

«Quest’anno, volevamo che incontraste alcune delle persone che sono al lavoro e abbiamo deciso di concentrarci sui lead del team, in modo che possiate conoscerli un po’» ha scritto EA.

Il gioco sarà diretto da Mike Gamble, il primo dei quattro autori che ci viene introdotto, che in merito alla sua posizione spiega:

«Sono fortunato a guidare il team che sta creando il nuovo Mass Effect. Questo significa in larga parte sbucare nei meeting di punto in bianco, annuire tantissimo e poi dire a tutti quanto sono fantastici. A volte il mio è il miglior lavoro al mondo. A volte :)».

Ci viene presentata anche Danielle Enns, senior development director, che sottolinea come «molti pensano che il cuore del mio lavoro sia pianificare e tenere d’occhio il budget. In realtà, è nelle nostre persone. Lavoro con il team di produzione per permettere agli sviluppatori di fare il loro meglio. Non è una cosa che si raggiunge solo con processi e coordinazione, ma anche avendo a cuore le persone».

Conosciamo anche Mary De Marle, che sarà la senior narrative director e si occuperà quindi della scrittura del prossimo Mass Effect. «Passo le mie giornate a sognare storie con un po’ di scrittori talentuosi» ha raccontato De Marle, in merito al suo lavoro. «Poi, lavoro a stretto contatto con artisti, esperti di gameplay e di level design, audiofili e programmatori che trasformano quelle storie in esperienze di gioco coinvolgenti».

Il prossimo Mass Effect proporrà anche location già note

Infine, veniamo introdotti a Parrish Leu, franchise creative director per BioWare, che ha un compito molto delicato: «lavoro con il nostro talentuoso team per portare a compimento gli elementi emotivi, narrativi e di tono del gioco, per assicurarmi che il prossimo grande capitolo della saga di Mass Effect sia fedele alle radici del franchise. Mi sento incredibilmente privilegiato, per il fatto di avere la possibilità di portare avanti questo testimone».

Al momento non ci sono altre informazioni sul futuro nuovo gioco, ma EA aggiunge:

«Un giorno, quando saremo pronti, avremo di più da condividere sul prossimo Mass Effect. Grazie a tutti voi per essere parte di questo viaggio. È davvero entusiasmante per il team e saremmo felici di condividere scorci di ciò a cui stiamo lavorando con voi, in futuro».

Di recente, la saga ha visto il lancio di Mass Effect: Legendary Edition (lo trovate su Amazon), che ha permesso a molti di vivere (o di rivivere) la trilogia originale che l’ha resa, appunto, leggendaria.

Vedremo come sarà raccolta quell’eredità dal futuro episodio, che ha sulle spalle la responsabilità di essere all’altezza degli illustri e amatissimi predecessori.