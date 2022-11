Mass Effect 5, sorpresa da BioWare: scoperto un messaggio nascosto

BioWare non è purtroppo riuscita a mostrare ulteriori dettagli e novità sullo sviluppo di Mass Effect 5 in occasione dell’N7 Day, l’evento corrispondente al 7 novembre atteso ogni anno da tutti i fan della saga, ma questo non ha impedito al team di lasciare alla community un’interessante sorpresa.

Nella scorsa giornata è stato infatti pubblicato un interessante teaser che, se analizzato più approfonditamente, nascondeva un messaggio audio di Liara T’Soni, una delle protagoniste più importanti della trilogia originale (trovate la Legendary Edition su Amazon) e che tornerà anche nel nuovo capitolo.

Il video ci mostrava soltanto i resti di un portale galattico, lasciando intuire ancora una volta che il finale canonico potrebbe essere quello di Distruzione, ma a parte questo non sembravano esserci molti indizi su cosa aspettarci.

Tuttavia, come riportato da MP1st, i fan sono riusciti a decifrare un messaggio audio nascosto con Liara e un interlocutore ancora da decifrare — probabilmente un Geth — che anticipa novità interessanti in arrivo.

La Asari sembra aver infatti fatto una scoperta sconvolgente, che potrebbe causare anche forti cambiamenti nella galassia e soprattutto per il rapporto, sempre problematico, tra l’umanità e il Consiglio. Il messaggio, pur essendo svelato ufficialmente, non appare però essere estremamente chiaro:

«Riesco a vederlo, come ha fatto a sfuggirci? […] Esattamente, il Consiglio sarà furioso. Anche se ormai dovrebbero sapere di non sottovalutare l’audacia degli umani, è sempre stata questa la loro qualità più importante».

Thank you to all the agents who decoded the footage. Here’s a clean transmission https://t.co/iADrTHnU6s pic.twitter.com/ALNBNNM05a — Mass Effect (@masseffect) November 7, 2022

Un messaggio che sembra anticipare che il finale del terzo capitolo potrebbe non essere esattamente senza conseguenze in Mass Effect 5, anche se i dettagli non appaiono ancora del tutto chiari: in ogni caso, si tratta di un indizio significativo sul quale la community potrà ragionare a lungo.

Non ci resta che attendere ulteriori novità ufficiali dagli sviluppatori per la trama di questo nuovo ambizioso capitolo, in cui sembra che Liara T’Soni assumerà un ruolo particolarmente importante: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, BioWare e EA hanno confermato che al momento non sono ancora pronti a mostrare lo stato dei lavori, ma che quando lo saranno intendono mostrare ai fan tutti i loro progressi al più presto. Del resto, considerando che siamo ancora nelle primissime fasi di sviluppo, è probabile che ci vorrà ancora molto tempo prima di vedere ulteriori aggiornamenti.