Mass Effect 5, a che punto siamo? BioWare non ha buone notizie

Sembra che ci vorrà ancora molto tempo prima di poter scoprire ulteriori novità su Mass Effect 5, il nuovo capitolo della saga sci-fi di BioWare: pare infatti che la nuova avventura sia ancora nelle fasi di pre-produzione.

Dopo il grande successo ottenuto dalla Legendary Edition (la trovate in offerta su Amazon), arrivata dopo il mezzo passo falso di Andromeda, c’è sicuramente molta curiosità di scoprire come proseguirà una delle saghe più ambiziose e amate degli ultimi anni.

Al momento non abbiamo molte informazioni sul nuovo capitolo, ma sappiamo che la storia ricoprirà ancora una volta un ruolo centrale: BioWare ha infatti affidato l’incarico di Senior Narrative Director a una ex Marvel e Deus Ex.

Chi sperava che l’N7 Day, la festa dedicata alla saga di Mass Effect, potesse essere l’occasione giusta per poter svelare tante novità, probabilmente resterà deluso: come riportato da GamesRadar+, gli sviluppatori hanno confermato di essere ancora al lavoro per «immaginare» cosa riserverà il futuro della saga.

In una breve nota, lasciata in occasione dell’ultimo aggiornamento sullo stato di Dragon Age Dreadwolf, gli sviluppatori hanno però confermato che Mass Effect 5 sarà un’esperienza per giocatore singolo e che, con molta probabilità, porrà ancora una volta l’attenzione sulle nostre scelte.

Ovviamente non sappiamo se questo significhi che non sarà presente alcuna modalità multiplayer, come già accaduto nel terzo capitolo: va però detto che la Legendary Edition aveva scelto di non restaurare tale feature e, di conseguenza, la saga potrebbe aver deciso di muoversi solo nella direzione per giocatore singolo.

In ogni caso, Mass Effect 5 non sembra ancora entrato in piena produzione, a giudicare dalle pochissime informazioni in possesso e dal fatto che il futuro sia ancora in fase di «immaginazione»: una nota dolente per i fan, che dovranno avere ancora più pazienza prima di tornare a salvare la galassia.

Tuttavia, dovremo fare a meno del Comandante Shepard: BioWare ha chiarito che il leggendario protagonista della trilogia non tornerà nel nuovo capitolo della saga. In ogni caso, gli autori avevano già chiarito qualche mese fa che lo sviluppo era ancora nelle fasi iniziali: un aspetto confermato anche dall’ultimo aggiornamento.

Ovviamente, resta la possibilità che durante l’N7 Day si possa apprendere comunque qualche piccolo dettaglio aggiuntivo: vi terremo prontamente aggiornati qualora ci fossero annunci interessanti.