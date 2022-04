Mass Effect 3 diventa next-gen in UE5 (e vi farà dimenticare Mass Effect 5)

Il quinto capitolo di Mass Effect è ancora in lavorazione, con BioWare pronta a traghettare la saga nella nuova generazione con un nuovo episodio.

Dopo l’arrivo della trilogia rimasterizzata Mass Effect Legendary Edition (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso), i fan hanno deciso di ingannare l’attesa nei modi più disparati.

Per quanto riguarda Mass Effect 5, la situazione sembrerebbe infatti essere decisamente più arretrata, visto che i giocatori dovranno aspettare molto a lungo prima di vedere in azione il nuovo capitolo.

Ora, però, come riportato da DSO Gaming, qualcuno ha ben pensato di trasformare Mass Effect 3 in un gioco next-gen, in Unreal Engine 5.

L’utente Leo Torres di YouTube ha condiviso un video che mostra un remake dell’area Omega di Mass Effect in Unreal Engine.

Per creare questo rifacimento dedicato ai fan più sfegatati, Torres ha usato Nanite e Lumen per i riflessi e l’illuminazione globale.

Nel caso non lo sapeste, Omega è il nome della stazione spaziale che i giocatori hanno avuto modo di visitare nel DLC omonimo di Mass Effect 3. Si tratta, in questo caso, di una sequenza con illuminazione completamente dinamica.

La cosa interessante è che, oltre al tocco cinematografico, Torres ha mostrato alcune sequenze di gioco: il filmato di gameplay (che inizia al minuto 1:22) vi darà un’idea piuttosto chiara di questo remake fan-made.

Per quanto riguarda il futuro della serie, BioWare è consapevole che la propria reputazione è da ricostruire dopo gli ultimi giochi non proprio riusciti: difatti, sia Mass Effect 5 che Dragon Age 4 sono la giusta occasione per un riscatto a modo.

Del resto, le ultime dichiarazioni degli sviluppatori sembrano comunque confermare le ultime indiscrezioni, che promettevano una grafica eccezionale per il prossimo capitolo.

Ma non solo: ricordiamo che Mass Effect potrebbe diventare prossiamente una serie TV prodotta da Amazon, tanto che la star Henry Cavill si è già candidato per essere coinvolto nel progetto.