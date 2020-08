Mascherine a tema Xbox: al via l’iniziativa di beneficenza

L’emergenza sanitaria legata al COVID-19 che purtroppo ha colpito la popolazione mondiale dai primi mesi di questo triste 2020, purtroppo non accenna ad arrestarsi.

Nonostante in Italia la situazione sia al momento migliorata (nonostante il crescente aumento di casi, nel momento in cui scriviamo), non si è di certo abbassato il grado di pericolosità del virus, ancora molto alto. Ciò detto non sorprende l’iniziativa legata ad aiuti benefici da varie associazione del mondo, tra cui va ad aggiungersi ora anche Microsoft.

La divisione Xbox ha infatti deciso di lanciare una campagna a scopo di beneficenza legata alla produzione di mascherine, nata dalla collaborazione con la compagnia nota come Meta Threads. Gli oggetti indossabili sono infatti acquistabili al fine di ottenere fondi per aiutare l’associazione Masks For Docs.

Poco sotto, trovate il tweet di questa lodevole iniziativa, che mostra anche l’estetica delle mascherine per il viso.

We are excited to announce our partnership with @Xbox in support of the #GamersMask4Masks campaign!

For every mask purchased, two additional masks are donated to @MasksForDocs & distributed to medical facilities in need.https://t.co/LMGaBN1IeO pic.twitter.com/9kFENen722

— Meta Threads (@metathreads) August 20, 2020