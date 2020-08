Halo Infinite a fine 2021? Amazon terrorizza i fan

Come saprete fin troppo bene, Halo: Infinite è stato rinviato a data da destinarsi alcune settimane fa, visto che 343i ha deciso di saltare il lancio di Xbox Series X per prendersi più tempo nello sviluppo del nuovo capitolo della saga di Master Chief.

Il gameplay mostrato durante la presentazione avvenuta nel corso di Xbox Games Showcase aveva sicuramente fatto discutere, deludendo in parte le aspettative dei fan, specie per un comparto tecnico non ritenuto all’altezza. Gli sviluppatori avevano promesso di impegnarsi al riguardo, fino ad arrivare alla sofferta decisione di far slittare l’uscita del gioco.

Quando uscirà, quindi, Halo: Infinite? Nonostante al momento non vi sia nulla di certo, Amazon ha pubblicato sulla sua pagina dedicata a Series X una breve descrizione del gioco, in cui evidenzia “Holiday 2021” come periodo di uscita del nuovo capitolo.

Prima che vi/ci venga un colpo, è meglio chiarire subito che si è trattato con molta probabilità di un errore, visto che la frase è stata corretta con un semplice “2021”. Resta quindi da vedere quando 343i deciderà di rivelare al mondo la nuova data di uscita (sperando non sia oltre la metà del prossimo anno, come pronosticato da più parti).

Ricordiamo che sia il publisher che lo sviluppatore del gioco si sono scusati con i fan per la lunga attesa, promettendo che «il tempo extra ci consentirà di finire i lavori fondamentali che sono necessari per rendere realtà il più ambizioso gioco di Halo, con la qualità che sappiamo i nostri fan si aspettano. Vi ringraziamo per il supporto e la comprensione.»

Halo Infinite è in ogni caso atteso per il 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X.