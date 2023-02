Marvel’s Wolverine si fa attendere, e i fan se lo creano da soli

Dopo l’annuncio di Marvel’s Wolverine, l’ultima esclusiva PS5 in lavorazione presso gli studi di Insomniac Games, il gioco è purtroppo sparito dai radar.

Il team che ha creato anche Marvel’s Spider-Man Miles Morales (che potete acquistare a ottimo prezzo su Amazon) non ha infatti rilasciato altri gameplay dedicati al ritorno del mutante artigliato.

Quello che promette di essere un titolo imperdibile per i fan di Logan, è stato già ricreato nello splendore dell’Unreal Engine 5 grazie ai fan.

Ora, visto che la data di uscita ufficiale sembra davvero lontana, un noto content creator si è nuovamente dilettato a creare il “suo” gioco su Wolverine.

Il ben noto TeaserPlay (noto da mesi per i suoi splendidi video realizzati in UE5) ha infatti dato vita a un concept trailer realmente sorprendente, che mostra il gameplay – ovviamente non definitivo – per il prossimo gioco dedicato al celebre X-Man, ossia Marvel’s Wolverine.

«In questo video […] abbiamo cercato di immaginare un’atmosfera neo-western per il gioco, spero che vi piaccia», scrive l’autore del video.

«Il gioco è attualmente in fase di sviluppo da parte di Sony e Insomniac Games per PS5, abbiamo cercato di utilizzare tutta la potenza e le caratteristiche dell’Unreal Engine 5 per ricrearlo come Lumen, Nanite e altro ancora». Poco sotto, il filmato in questione, della durata di poco più di due minuti.

Restando in tema di supereroi della Casa delle Idee, alcune settimane fa è stato confermato anche che non è attualmente previsto alcun rinvio di Marvel’s Spider-Man 2 e che lo sviluppo sta procedendo secondo i piani.

Del resto, sembra proprio che Marvel voglia creare per davvero un suo universo tutto dedicato al mondo dei videogiochi, cosa questa che male non è.

Infine, Venom sta per tornare in grande stile anche nell’ultimo gioco Marvel, visto che l’ultimo DLC a pagamento per Marvel’s Midnight Suns includerà l’iconico simbionte.