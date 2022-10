Marvel’s Wolverine, buone notizie per chi sperava di vederlo presto

I fan dei fumetti della Casa delle Idee tengono da tempo d’occhio il promettente Marvel’s Wolverine, nuovo progetto dedicato al celebre mutante artigliato.

L’annuncio ha sicuramente mandato in estasi i fan di Logan, sebbene questi siano coscienti che il gioco previsto per PS5 dal team che ha dato i natali anche a Marvel’s Spider-Man Miles Morales (che potete acquistare in offerta su Amazon) si farà attedere.

Il gioco dedicato a Wolverine, il famosissimo eroe Marvel, è stato infatti uno degli annunci del PlayStation Showcase di settembre dello scorso anno che ha suscitato più hype di tutti.

Ora, se nell’attesa un fan si è dilettato a ricreare il gioco usando il performante Unreal Engine 5, ora emergono notizie abbastanza confortanti sulla data di rilascio.

Come riportato anche da Games Radar, sembra proprio che Marvel’s Wolverine arriverà nel 2023, perlomeno stando alle parole di Microsoft.

L’incerto botta e risposta tra Sony, l’autorità britannica per la concorrenza e il mercato (CMA) e Microsoft sull’acquisizione di Activision-Blizzard da parte di quest’ultima ha portato gli sviluppatori a sottolineare i punti di forza dell’avversario.

Mentre Sony fa leva su Game Pass e su altri recenti acquisti importanti contro Xbox, Microsoft risponde sottolineando l’invidiabile gamma di esclusive di PlayStation.

Questo porta alla risposta recentemente presentata da Microsoft alla fase attuale della discussione, in cui si afferma che «nel 2021, PlayStation ha avuto almeno 286 titoli esclusivi».

La casa di Redmond ha poi continuato, affermando che «PlayStation ha anche una serie di titoli esclusivi di prima e terze parti in programma per il lancio nel 2023, tra cui Spider-Man 2, Wolverine, Horizon, Final Fantasy 16 e Forspoken». Ciò confermerebbe in veste assolutamente ufficiosa che il gioco dedicato a Logan non salterà il 2023.

Vero anche che lo stato dei lavori è molto indietro, ragion per cui non ci stupiremmo se il gioco possa in qualche modo saltare il prossimo anno, preferendo una più realistica finestra di lancio tra il 2024 e il 2025.

Restando in tema, è stato da poco confermato anche che non è attualmente previsto alcun rinvio di Marvel’s Spider-Man 2 e che lo sviluppo sta procedendo secondo i piani.