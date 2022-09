Wolverine tornerà nell’MCU, e qualcuno ha immaginato il videogame su PS5

Durante la serata di ieri, l’attore Ryan Reynolds ha confermato che Hugh Jackman tornerà a vestire i panni di Logan/Wolverine nel prossimo Deadpool 3 di Marvel Studios.

La notizia ha sicuramente mandato in estasi i fan del mutante artigliato, sebbene questi siano in attesa anche del videogame per PS5 dal team che ha dato i natali anche a Marvel’s Spider-Man Miles Morales (che potete acquistare in offerta su Amazon).

Il gioco dedicato a Wolverine, il famosissimo eroe Marvel, è stato sicuramente uno degli annunci del PlayStation Showcase di settembre dello scorso anno che ha suscitato più hype di tutti.

Ora, se qualcuno si era già dilettato mesi fa a creare un titolo dedicato al celebre membro degli X-Men usando il performante Unreal Engine 5, ora si è deciso di fare il bis.

L’ormai noto TeaserPlay ha infatti dato via a un gameplay concept trailer di Marvel’s Wolverine, sempre grazie al motore grafico di ultima generazione messo in piedi da Epic Games.

A differenza dei tentativi precedenti, il video si riallaccia al teaser ufficiale, nel quale vediamo Logan – vestito con la stessa camicia a scacchi vista nel primo video promozionale di Insomniac – bere in un bar prima di essere allertato da qualcosa o qualcuno.

Un qualcuno che, stavolta, sembra aspettarlo in strada, pronto a sfidare il mutante (secondo voi di chi si tratta?). Poco sotto, il video in questione.

Nonostante la buona resa del filmato, ci auguriamo che la versione finale del gioco previsto su PlayStation 5 sia ancora migliore di questo lodevole tentativo fan made.

Restando in tema, ricordiamo che ad aprile di quest’anno, il lead animator Mike Yosh ha confermato di essere al lavoro proprio sul gioco di Wolverine tra i suoi nuovi progetti in lavorazione.

Ma non solo: se temete che Marvel’s Wolverine non sarà abbastanza cruento non abbiate timore: a quanto pare Insomniac ha infatti assicurato che ci sarà da divertirsi.