Marvel’s Spider-Man Remastered sta per diventare graficamente impressionante

Nixxes e Insomniac hanno da poco rilasciato Marvel’s Spider-Man Remastered anche in edizione PC, portando così su un’altra piattaforma una delle più amate esclusive PlayStation degli ultimi anni.

La nuova patch per l’ultima avventura di Spider-Man (trovate lo spin-off di Miles Morales in offerta su Amazon) ha dalla sua una resa grafica davvero pazzesca, anche se le novità non sono finite qui.

Gli sviluppatori hanno del resto già da poco rilasciato un aggiornamento a sorpresa, il quale migliora una bel po’ di questioni grafiche e non.

Ora, come riportato anche da Wccftech, sembra che Marvel’s Spider-Man Remastered sia pronto a ricevere un supporto specifico in grado di renderlo ancora più bello da vedere.

Dopo l’annuncio delle nuove schede video NVIDIA, RTX 4090 e RTX 3080, è stato alzato il sipario anche sul nuovo DLSS 3, supportato al lancio da 35 giochi, tra cui anche Marvel’s Spider-Man Remastered, uscito su PC solo il mese scorso.

L’avventura dell’Arrampicamuri sarà quindi uno dei titoli che supporteranno NVIDIA DLSS 3 e un nuovo video condiviso online oggi offre un primo sguardo a come sarà la nuova versione della tecnologia di upscaling, in grado di offrire immagini eccezionali con prestazioni fluide.

Il filmato, che è stato condiviso da NVIDIA sul suo canale GeForce YouTube, mette in evidenza gli enormi miglioramenti delle prestazioni apportati da DLSS 3 con ray tracing abilitato, in alcuni casi arrivando a un centinaio di fotogrammi al secondo.

Come già accennato poche righe più in alto, Marvel’s Spider-Man Remastered sarà solo uno dei tanti titoli che supporteranno NVIDIA DLSS 3, la nuova versione della tecnologia di upscaling rivelata durante il keynote di ieri.

Tra i giochi che la supporteranno ci saranno anche Cyberpunk 2077 (il quale promette faville), Microsoft Flight Simulator, The Witcher 3 Wild Hunt, Hogwarts Legacy e molti altri.

Nel frattempo, una mod per il gioco ha da poco esaudito il sogno di molti fan dei supereroi, ovvero l’introduzione di una modalità in prima persona.