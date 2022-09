Marvel’s Spider-Man Remastered si aggiorna a sorpresa: ecco che cosa cambia

Nixxes e Insomniac hanno confermato di aver rilasciato un nuovo aggiornamento per Marvel’s Spider-Man Remastered, l’edizione PC dedicata a una delle più amate esclusive PlayStation degli ultimi anni.

La nuova patch per l’amata avventura di Spider-Man (trovate lo spin-off di Miles Morales in offerta su Amazon) permetterà non solo di sistemare alcuni dei bug più comuni, ma anche di migliorare la resa grafica e rimuovere alcuni artefatti visivi che potevano accadere sporadicamente.

Gli sviluppatori avevano già anticipato, in occasione dello scorso aggiornamento, che avrebbero ascoltato i feedback dei fan per la nuova patch, già disponibile da poche ore per il download.

Come riportato da DSOGaming, una delle novità più importanti è il miglioramento delle texture nelle cutscene, che alle risoluzioni 1080p o inferiori potevano apparire poco definite, oltre ad alcuni fix relativi alla qualità ray tracing.

Uno dei bug grafici si era dimostrato così grave da causare perfino la morte istantanea del supereroe in una determinata missione: il tutto era legato a un problema del frame rate, risolto ufficialmente con la nuova patch.

Chi preferiva invece utilizzare un pov wide ha dovuto spesso fare i conti con crash improvvisi: anche questo bug grafico è stato sistemato una volta per tutte con il nuovo aggiornamento.

Inoltre, sono stati aggiunti i punti di salvataggio automatici di backup: in determinati punti della storia, Marvel’s Spider-Man Remastered creerà adesso in automatico save file di emergenza del salvataggio automatico già presente.

Queste sono sicuramente le novità più importanti dell’ultima patch, che include però anche numerosi nuovi bug fix: potrete avviare automaticamente l’aggiornamento la prossima volta che aprirete il client di gioco.

Nel frattempo, l’edizione PC ha permesso ai fan di immaginare possibili novità in arrivo per il sequel con nuove mod: tra queste c’è anche il sogno di molti fan dei supereroi, ovvero l’introduzione di una modalità in prima persona.

A tal proposito, sembra che il reveal del nuovo capitolo sarebbe più vicino del previsto: il titolo avrebbe infatti «superato le aspettative» dei vertici Marvel.