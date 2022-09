Marvel’s Spider-Man 2, forse ci siamo: il nuovo reveal sarebbe vicino

Marvel’s Spider-Man 2 è attualmente in lavorazione dopo essere stato presentato a settembre dello scorso durante PlayStation Showcase con un trailer che ha mostrato di sfuggita il nuovo titolo di Insomniac Games.

Dopo il successo del gioco originale e dello spin-off Miles Morales (che trovate anche su Amazon) il ritorno dell’Arrampicamuri è infatti enormemente atteso.

Dopo il sorprendente reveal del gioco, atteso genericamente solo nel corso 2023, l’Amichevole Spider-Man di Quartiere non si è più mostrato al grande pubblico, ansioso di saperne di più.

Ora, dopo che l’attore di Venom ha confermato che i lavori procedono per il verso giusto, sembra proprio che con molta probabilità il gioco si mostrerà a breve.

Stando a quanto reso noto dall’insider Millie A, Insomniac Games presenterà a breve un nuovo gameplay trailer di Marvel’s Spider-Man 2.

L’occasione giusta potrebbe essere il Disney & Marvel Games Showcase di questa settimana o, perché no, durante il PlayStation Showcase previsto per il mese di settembre (non ancora annunciato ufficialmente ma dato per certo da varie fonti autorevoli).

Ma non solo: stando a Millie A, il gioco previsto su console PS5 starebbe «superando le aspettative» dei vertici Marvel.

SpiderMan 2 for PS5 is ‘exceeding expectations’ for Marvel higher-ups.

‘Fluidity’ and ‘visual punch’ is striking according to an employee of Marvel.

Another employee thought they were watching a cutscene.

Gameplay to be shown soon. pic.twitter.com/74QkfySpBq

— Millie A (@millieamand) September 6, 2022