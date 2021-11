Marvel’s Spider-Man diventa un film (anzi, 6): ecco i bellissimi poster

Una delle feature maggiormente apprezzate dai fan di Marvel’s Spider-Man è sicuramente l’attenzione che gli sviluppatori hanno riservato ai costumi dell’iconico supereroe della Casa delle Idee.

Gli appassionati possono infatti personalizzare Peter Parker facendogli indossare uno dei tanti costumi provenienti dagli adattamenti cinematografici e non solo: proprio tenendo conto di questo e dell’ottima resa visiva di Marvel’s Spider-Man, un fan ha deciso quindi di trasformare il gioco in dei veri e propri poster cinematografici.

Un risultato reso possibile proprio dalla grande cura grafica riposta nel titolo, che sarà ancora più splendida nel sequel: gli sviluppatori hanno chiarito che il trailer di Marvel’s Spider-Man 2 non era in CGI.

Insomniac ha dimostrato in più occasioni la propria passione per la realizzazione di Marvel’s Spider-Man: uno dei momenti più alti è rappresentato sicuramente dal boss finale, che è anche la dimostrazione di come il crunch spesso non serva.

L’utente Reddit Daredevil731 ha avuto la brillante idea di utilizzare la modalità foto del titolo Insomniac per realizzare degli scatti artistici, al fine di creare dei veri e propri poster relativi ai film dell’Uomo Ragno (via Game Rant).

L’iniziativa è nata proprio perché il fan ha pensato che, proprio in virtù dei costumi presenti su Marvel’s Spider-Man, una bella feature da aggiungere nella modalità fotografica potrebbe essere proprio la possibilità di aggiungere sticker con i loghi di film e fumetti, così da poter creare effettivamente delle immagini ancora più belle.

Per dimostrare cosa intenda, e mostrando a tutti gli effetti anche la bellezza grafica di Marvel’s Spider-Man, l’utente ha pubblicato un collage dei 6 poster da lui realizzati: potrete ammirarli qui di seguito, mentre per poterli vedere separatamente nel dettaglio basterà dirigersi sul suo post ufficiale al seguente indirizzo.

Nei poster realizzati dall’utente è possibile ammirare nel dettaglio Spider-Man 2 di Sam Raimi, il reboot The Amazing Spider-Man e tre film appartenenti al Marvel Cinematic Universe: Homecoming, Far From Home e Avengers Infinity War, con l’iconico costume Iron Spider.

Inoltre, si può anche ammirare il classico Spider-Man dei fumetti diventare a tutti gli effetti un film, con una bellissima inquadratura degna di una pellicola blockbuster.

L’utente Reddit Daredevil731 ha chiarito di non aver ritoccato le immagini in alcun modo, salvo naturalmente l’aver aggiunto i loghi, e che tutti gli scatti sono stati ripresi in-game: sicuramente il risultato aiuterà ad apprezzare maggiormente l’incredibile lavoro svolto da Insomniac.

Chissà se la feature degli sticker verrà presa in considerazione dagli sviluppatori: nel frattempo, i fan hanno iniziato a chiedere anche la reintroduzione di una meccanica di lancio.

Inoltre, la community apprezzerebbe molto il ritorno di un amato personaggio: gli stessi sviluppatori avevano lanciato un indizio sulla sua possibile apparizione.

La trama del secondo capitolo sarà comunque più oscura: Insomniac ha confessato di essersi ispirata a un popolare film di Star Wars.