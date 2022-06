Marvel’s Spider-Man 2 accoglie ufficialmente un pezzo storico dell’MCU

Proseguono a buon ritmo i lavori per Marvel’s Spider-Man 2, l’attesissimo sequel in esclusiva PS5 che proseguirà le avventure del celebre supereroe della Casa delle Idee, come dimostrato da un nuovo importante arrivo formalizzato addirittura questo febbraio.

Insomniac Games nutre un profondo rispetto per le proprietà di casa Marvel ed i suoi fan, dimostrando di voler rappresentare lo spettacolare universo di Spider-Man nel modo più fedele e coinvolgente possibile, come già dimostrato dalla prima esclusiva PlayStation (che potete recuperare al miglior prezzo e in consegna rapida su Amazon).

Per questo motivo, dopo aver già promosso due esperti veterani, la compagnia ha deciso di affidare la direzione artistica di Marvel’s Spider-Man 2 a Davison Carvalho, già noto per aver lavorato con successo a molti dei film più popolari del Marvel Cinematic Universe (o MCU).

VGC ricorda infatti che il nuovo art director di Insomniac Games ha collaborato come freelance concept artist su Doctor Strange, Thor Ragnarok, Captain Marvel e soprattutto Captain America Civil War, film che ha rappresentato anche la prima comparizione di Spider-Man nell’universo cinematografico.

La scelta di Davison Carvalho non sembra dunque essere affatto casuale e sembra essere un altro importante tassello per assicurarsi che Marvel’s Spider-Man 2 possa essere un prodotto per i fan di cui potranno definirsi davvero orgogliosi.

L’art director ha ovviamente molta esperienza anche con i videogiochi, specializzandosi sulle relative UI e interfacce: in particolar modo, VGC sottolinea che Carvalho ha lavorato recentemente su Halo Infinite, Mortal Kombat X e Crucible, lo sfortunato sparatutto di Amazon.

Naturalmente questo non significa che chi ha contribuito al successo di Marvel’s Spider-Man e del relativo spin-off dedicato a Miles Morales siano stati dimenticati, anzi: i profili LinkedIn di Grant Hollis e Gavin Goulden sottolineano che i precedenti art director sono attualmente al lavoro su Marvel’s Wolverine, l’altra ambiziosa esclusiva PS5.

A questo punto non resta che attendere con fiducia gli sviluppi delle nuove avventure dedicate ai fan Marvel in uscita su PS5: vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero ulteriori annunci e novità.

Al momento non è stata ancora annunciata una data d’uscita ufficiale, ma attualmente l’uscita di Marvel’s Spider-Man 2 sarebbe prevista per il 2023.

Venom ricoprirà un ruolo centrale come principale antagonista della nuova storia: il suo attore ha già confermato di aver iniziato le sessioni di motion-capture.