Marvel’s Avengers non ha portato soldi nelle casse di Square-Enix

Che Marvel’s Avengers sia un progetto da migliorare non lo scopriamo oggi: nella nostra video recensione, Domenico Musicò vi aveva spiegato punti di forza e debolezze dell’ambiziosa produzione di Crystal Dynamics, che vuole mirare a essere un’esperienza persistente per tutti gli amanti di Iron Man e compagni. La stessa Square Enix, publisher del gioco, è intenzionata a continuare a lavorarci per affinare al meglio l’esperienza, in maniera tale che il titolo possa conquistare il pubblico quando sbarcherà anche su next-gen.

Ora come ora, i numeri confermano questa visione: il publisher giapponese ha reso noti i dati finanziari degli ultimi sei mesi, in riferimento al periodo conclusosi il 30 settembre scorso, e nonostante il lancio di Marvel’s Avengers parliamo di un segmento chiuso con una perdita che, come spiegato dai colleghi di Eurogamer.net, è pari a poco meno di 40 milioni di euro.

Marvel's Avengers dovrà riconquistare il suo pubblico in futuro

Non è stato reso noto quanti milioni di copie abbia venduto Marvel’s Avengers nello specifico, ma come fatto notare dalla testata britannica si registra un calo netto rispetto al primo segmento dell’anno, quando Final Fantasy VII Remake era stato l’uscita in evidenza per Square Enix: in quel caso, la divisione videogiochi del colosso giapponese aveva avuto vendite per 277 milioni di euro, con un reddito operativo di 80 milioni.

Il segmento successivo, quello dell’uscita di Marvel’s Avengers, ha tutt’altro che confermato questi numeri: le vendite sono calate a 192 milioni di euro, con perdite vicine a 40 milioni.

La strada da percorrere per rilanciare il gioco è sicuramente in salita: Crystal Dynamics ha confermato di essere al lavoro per fare tutto quello che c’è bisogno da fare, ma nel frattempo la community su PC lamenta problemi di matchmaking perché non ci sono abbastanza giocatori da rendere rapidi e indolori gli abbinamenti. Secondo SteamCharts, nelle ultime ventiquattro ore su Steam il picco di utenti è stato di appena 964 persone, mentre la media nell’ultimo mese è stata pari a 1.143.

Marvel’s Avengers è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. In futuro uscirà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.