Che fine ha fatto Spider-Man esclusivo PS5 per Avengers? Abbiamo una risposta

Lo scorso mese di agosto, Square Enix e Crystal Dynamics hanno confermato che Spider-Man sarebbe stato offerto in esclusiva agli acquirenti di Marvel’s Avengers in possesso di console PlayStation.

Il personaggio avrebbe dovuto fare la sua apparizione a inizio 2021, ma a quanto pare i piani sarebbero cambiati in corso d’opera: lo sviluppatore ha infatti confermato che i contenuti esclusivi di Spider-Man per pS4 (e PS5) dovrebbero essere rilasciati verso la fine di quest’anno.

La notizia era già nell’aria da diverso tempo, specie dopo che Crystal Dynamics ha alzato il sipario sulla roadmap dei contenuti di Marvel’s Avengers previsti nel corso del 2021, senza purtroppo menzionare in alcun modo l’arrivo dell’Arrampicamuri.

Dopo Hawkeye e Black Panther, lo sviluppatore Scot Amos ha infatti confermato ai microfoni di IGN USA che al momento non c’è una data di rilascio ufficiale relativamente al debutto di Spidey.

Posso dirti che, formalmente, ufficialmente, le persone stanno lavorando a Spider-Man in questo momento. Di fatto è ancora sulla nostra tabella di marcia, per il futuro.

Appare quindi possibile che Spider-Man possa essere aggiunto al gioco dopo Black Panther e quindi prima della fine del 2021, ma al momento si tratta solo di speculazioni.

Il personaggio sarà in ogni caso rielaborato in una chiave personale e unica, molto vicino alla versione dei fumetti creata da Steve Ditko, sebbene per il momento non sia chiaro come e in che modo si differenzierà dalle altre versioni apparse nel mondo dei videogiochi (prima tra tutte quella di Marvel’s Spider-Man, a cura di Insomniac Games).

Marvel’s Avengers è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, oltre che su PS5 e Xbox Series X|S. Date un’occhiata anche alla nostra video recensione per tutti gli ulteriori dettagli.