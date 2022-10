Iron Man, qualcuno avrà la fortuna di vederlo con largo anticipo

Come sicuramente saprete, Iron Man sarà il prossimo eroe Marvel ad avere un videogioco standalone, un’avventura basata sul celebre alter ego di Tony Stark a cura di EA Motive.

Il celebre Vendicatore, che invade con alcune delle sue migliori storie anche Amazon, avrà quindi la sua rivincita personale dopo il mezzo flop di Marvel’s Avengers.

Dopo il primo annuncio a seguito dei vari rumor del caso, Electronic Arts ha anche svelato delle nuove informazioni sull’atteso videogioco di Iron Man.

Il direttore generale di EA Motive, Patrick Klaus, ha definito il progetto come ‘l’opportunità di una vita’, che è stata presa molto sul serio dal team. A quanto pare, però, le sorprese non finite, visto che per un noto insider Iron Man di EA starebbe iniziando la fase di playtest.

Il noto e quasi sempre affidabile Tom Henderson ha infatti rivelato che il publisher americano avrebbe iniziato a fare vedere il gioco ad alcuni fortunati utenti (via Insider-Gaming).

I playtest, stando a quanto reso noto da Henderson, si svolgeranno dal 31 ottobre al 2 novembre 2022. Attenzione, però: Electronic Arts non starebbe conducendo test consueti, bensì qualcosa di molto simile a un sondaggio.

EA starebbe infatti selezionando giocatori nei loro studi di sviluppo, al fine di mostrare loro il lavoro e i progressi su trama, meccaniche di gioco e molto altro, il tutto per 30/120 minuti circa.

Ma non solo: l’insider ha anche reso noto che durante il lasso di tempo i giocatori potranno anche parlare con gli sviluppatori per fargli le domande di rito.

Restando in tema, sono molti i giochi in sviluppo presso Electronic Arts, e a quanto pare non riguarderanno solo gli eroi Marvel che già conosciamo.

Tra i titoli basati sugli eroi della Casa delle Idee, vi è anche e soprattutto l’atteso titolo su Wolverine, per cui sembrano esserci buone notizie.