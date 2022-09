Non solo Iron Man: Electronic Arts conferma nuovi giochi Marvel in sviluppo

La notizia arrivata nella scorsa giornata è di quelle che faranno certamente felici i fan di casa Marvel: dopo numerose indiscrezioni, Electronic Arts ha infatti annunciato di essere ufficialmente al lavoro su un nuovo gioco dedicato a Iron Man.

Il nuovo videogioco di Iron Man (trovate tanti prodotti a tema su Amazon) non sarà però l’unico prodotto ispirato ai supereroi della casa delle idee: il publisher ha infatti confermato di avere in programma tanti altri titoli Marvel.

Sappiamo che la nuova storia di Tony Stark sarà un action adventure single player in terza persona, curato da Motive Studio, mentre attualmente non sappiamo ancora molto sui nuovi titoli anticipati ufficialmente da EA (via ComicBook).

Uno dei progetti più probabili sembrerebbe però essere un nuovo gioco dedicato a Black Panther, tornato al centro delle attenzione pochi giorni fa, quando il giornalista Jeff Grubb ne aveva anticipato l’esistenza insieme proprio al titolo di Iron Man.

Per il momento sappiamo infatti soltanto che Iron Man sarà «il primo di tanti nuovi giochi» sviluppati in collaborazione con Marvel, ma non è ancora arrivato alcun ulteriore annuncio ufficiale sulle novità in arrivo.

Considerando che il titolo di Tony Stark è attualmente solo in pre-produzione, è probabile che ci vorrà ancora molto tempo prima che vengano svelati i nuovi titoli di Electronic Arts, tra i quali sembra sempre più probabile l’inclusione anche di Black Panther.

I fan della casa delle idee potranno comunque guardare con ottimismo le future trasposizioni videoludiche dei loro supereroi preferiti: naturalmente continueremo a seguire anche noi tutti gli sviluppi e vi terremo prontamente aggiornati in caso arrivino ulteriori annunci o novità particolarmente rilevanti.

In attesa che EA sveli i suoi nuovi titoli, sappiamo che Black Panther sarà protagonista insieme a Captain America di un nuovo gioco, attualmente senza nome, prodotto da Skydance Media e ideato dalla creatrice di Uncharted.