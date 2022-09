Mario Kart Tour dice addio alle microtransazioni… più o meno

Mario Kart Tour è stato uno dei titoli più attesi tra la produzione mobile di Nintendo, perché il marchio era inevitabilmente troppo importante per essere messo da parte.

Se Mario Kart 8 Deluxe (che trovate su Amazon) è ormai uno dei capisaldi di Nintendo Switch, il porting per dispositivi mobile poteva essere un’occasione interessante di variare la formula.

Nel primo mese, Mario Kart Tour è riuscito effettivamente a raccogliere dei numeri molto impressionanti, pur avendo un problema molto importante in termini di microtransazioni.

Ma dopo svariati mesi dall’uscita la verità è che, sebbene i contenuti a supporto non siano mancati, la versione mobile di Mario Kart non ha mai trovato la scintilla necessaria anche a causa del sistema economico.

Ma forse qualcosa sta cambiando, perché Nintendo ha annunciato delle importanti novità per il titolo racing arcade in versione mobile.

Come riporta VGC, Mario Kart Tour abbandonerà definitivamente la parte più aggressiva del sistema di microtransazioni.

In Mario Kart Tour c’è infatti un sistema gacha molto classico, che in maniera altrettanto classica blocca l’acquisizione dei piloti più performanti dietro una spesa ingente.

È possibile infatti acquistare dei Tubi (l’equivalente di bustine, pack, casse e compagnia bella) in cui si possono trovare i suddetti personaggi. Il Tubo non genera duplicati, ma per riuscire a sbloccare tutti i personaggi ci vogliono qualcosa come oltre duecento dollari.

Questo sistema verrà eliminato del tutto, e sarà sostituito da un normale shop a rotazione in cui i giocatori possono acquistare i singoli piloti, kart e alianti direttamente.

Le microtransazioni, almeno quelle più aggressive relegate al sistema gacha, se ne andranno. Non verranno eliminate del tutto, però, perché il sistema globale sarà quello dei classici free to play.

Here's a peek at #MarioKartTour's update coming late September! Battle mode will be added, along with a Spotlight Shop, where you can exchange rubies for drivers, karts, and gliders! Also, pipes you can fire by using rubies will be removed. See the notification for details. pic.twitter.com/brsI1tH8YD

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) September 2, 2022