Mario Kart 8 Deluxe, le sorprese non sono finite: Nintendo promette il ritorno di nuovi personaggi

L’ultimo Nintendo Direct ha svelato una gradita sorpresa per tutti i fan di Mario Kart 8 Deluxe: contrariamente a quanto precedentemente annunciato, il Pass Percorsi Aggiuntivi non si limiterà ad aggiungere nuovi tracciati, ma anche nuovi personaggi.

Nel nuovo trailer ufficiale, che potete rivedere qui in apertura, è stato infatti annunciato l’arrivo di Strutzi — o Birdo, se preferite la versione originale — come nuovo personaggio giocabile dell’ultimo capitolo di Mario Kart (che trovate su Amazon).

Ma non sarà l’unica novità in arrivo con i prossimi DLC: in seguito all’ultimo evento ufficiale — trovate il nostro recap completo al seguente indirizzo — la casa di Kyoto ha infatti voluto fare chiarezza e anticipare che questo sarà solo il primo dei nuovi protagonisti selezionabili.

Il comunicato stampa ufficiale (via My Nintendo News) sottolinea infatti che le prossime wave dei DLC introdurranno ulteriori personaggi giocabili che «torneranno» dai precedenti giochi della serie.

Se escludiamo lo spin-off Mario Kart Tour, l’ultima apparizione di Strutzi come personaggio giocabile nella serie risaliva addirittura a Mario Kart Wii, dato che era stata esclusa dal settimo capitolo.

L’annuncio di Nintendo anticipa dunque che sta per arrivare il momento di accogliere nuovamente vecchie conoscenze per il franchise, stuzzicando dunque la curiosità della community su quali potrebbero essere i nuovi personaggi in arrivo.

La casa di Kyoto non ha infatti svelato alcun indizio al riguardo, ma se dovessero arrivare ulteriori personaggi da Mario Kart Wii, sembrerebbe evidente che Diddy Kong e Funky Kong sarebbero tra i principali indiziati. In alternativa, potrebbe essere preso in considerazione Mario Kart Double Dash, dove potrebbero spiccare tra i nomi di rilievo Pipino Piranha e Paratroopa.

Ovviamente, al momento si tratta di semplici speculazioni da parte nostra che vi invitiamo a non prendere troppo seriamente, dato che non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale che potrebbe riservare sorprese inaspettate: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più al riguardo, ma vi ricordiamo che l’uscita di Strutzi e della Wave 4 di Mario Kart 8 Deluxe sono previsti per questa primavera.

Segnaliamo anche che la serie è stata recentemente protagonista di un divertentissimo sketch di Saturday Night Live, che ha immaginato Mario Kart come The Last of Us di HBO in un esilarante “trailer” con Pedro Pascal protagonista.

Il Nintendo Direct ci ha permesso invece di scoprire un nuovo intrigante trailer dedicato all’attesissimo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, confermando anche il lancio di una speciale edizione da collezione.