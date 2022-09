Man of Medan e Little Hope diventano next-gen gratis, ma non per tutti

Ci ritroviamo spesso a dover parlare di strani aggiornamenti next-gen gratis, e stavolta tocca a Man of Medan e Little Hope.

I primi titoli della Dark Pictures Anthology, che potete recuperare per intero su Amazon, si rifanno il look su Xbox Series X|S e PlayStation 5 da oggi.

Una buona occasione per recuperare Man of Medan al massimo della forma, visto che sulle console old-gen dava dei problemi dal punto di vista tecnico.

Così come per Little Hope, la cui avventura piena di tensione ora potete vivere con un rinnovato impianto estetico.

Man of Medan e Little Hope ora hanno degli aggiornamenti next-gen gratuiti per PlayStation 5 ed Xbox Series X|S, che potete scaricare da subito.

A meno che non abbiate sbloccato uno dei due titoli all’interno dei giochi gratis del PlayStation Plus Essential di luglio.

Come riporta un utente su Twitter, infatti, le versioni next-gen dei due giochi presenti nella raccolta di giochi dell’abbonamento PlayStation dovranno essere acquistate a parte.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan and Little Hope now have free PS5/Xbox Series upgrades

Though it looks like once again, if you got Man of Medan on PS+ Essential from July, it doesn't get the free upgrade pic.twitter.com/i6zfeRweEq

— Wario64 (@Wario64) September 28, 2022