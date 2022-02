A maggio arriva su PS5 (e PS4) un altro attesissimo Soulslike

Era da qualche tempo che tutto taceva intorno all’atteso Salt and Sacrifice, il seguito di Salt and Sanctuary (per così dire) che si ispira prepotentemente al filone dei Souls per realizzare un’esperienza soulslike in due dimensioni intenzionata a rapirvi sia per la sfida proposta, sia per la direzione artistica.

Il gioco è tra i protagonisti di una cornice di annunci indie a cui Sony ci sta rendendo partecipi questo pomeriggio, in virtù del suo arrivo su PS5 e PS4 – ma anche su Epic Games Store per PC, come precedentemente confermato.

Salt and Sacrifice vi trascinerà in un mondo in cui l’Inquisizione si trova a tu per tu con frammentazioni e insidie di ogni genere: vivrete scontri «dai ritmi forsennati», anticipano gli sviluppatori, che sottolineano anche come il gioco abbia un PvP assolutamente opzionale.

Per chi vorrà affrontarlo, però, viene assicurato essere particolarmente dinamico nei combattimenti, con attacchi in scatto che possono spedire in aria il vostro avversario. Potrete sempre cercare di tirarvi fuori dalla morte imminente approfittando del vostro rampino e, tra le altre cose, dovrete vedervela anche con possibili attacchi dalla distanza, o con bombe alchemiche che potrebbero lasciarvi definitivamente distesi.

Ad accompagnare questi dettagli sul PvP del gioco, che trovate integralmente su PlayStation Blog, è però il nuovo trailer di Salt and Sacrifice, che conferma ciò che i fan più volevano sapere: la data d’uscita, fissata per il 10 maggio.

Non manca molto, quindi, prima di mettere le mani su questa nuova fatica firmata da Ska Studios, che anche a giudicare dal video propone uno stile davvero riconoscibile che affonda le radici nel dark fantasy.

Nel frattempo, vi ricordiamo che anche il principe di tutti i Souls, Hidetaka Miyazaki, ha fatto parlare di sé in questi giorni: il nostro Domenico Musicò ha passato altre sei ore in compagnia del suo Elden Ring e nella video anteprima vi racconta, sempre senza spoiler, perché siamo particolarmente impazienti di misurarci con il gioco completo.