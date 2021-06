Il prossimo soulslike per PS5 sorprende in un lungo gameplay

Salt and Sacrifice è il prossimo soulslike per PS5 ed è tornato a mostrarsi con un nuovo, lungo gameplay ufficiale.

Mentre aspettiamo Elden Ring, erede di Sekiro Shadows Die Twice, possiamo goderci il seguito di Salt and Sanctuary perlomeno in video.

Il titolo in 2D è stato presentato alla scorsa Summer Game Fest ed è in programma anche per PlayStation 4 e PC nel primo trimestre del 2022.

Lo sviluppatore Ska Studios ha sganciato un altro gameplay, dalla durata di ben dieci minuti, in cui possiamo scoprire altri particolari sul progetto.

Come per l’originale, a colpire in maniera particolare è l’art direction disegnata a mano e offuscata da una colorazione in stile acquerello.

Nel video, possiamo vedere il Marked Inquisitor dare la caccia ad un letale Piromante, nonché sfidare una serie di mostri attorno al villaggio Ashbourne.

Inoltre, il combattimento è visto dalla prospettiva brawler del Paladino, che sarà soltanto una delle otto classi nel gioco completo.

Per ulteriori particolari su Salt and Sacrifice, vi consigliamo di dare un’occhiata alla notizia dell’annuncio di pochi giorni fa.