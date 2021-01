L’ultimo gioco di Star Wars è gratis nel weekend, ecco come averlo

Star Wars Squadrons, l’ultimo gioco di Guerre Stellari pubblicato da Electronic Arts (e sviluppato da Motive Studios), è ora disponibile gratuitamente.

Per averlo, non dovrete far altro che possedere una Xbox (Xbox One o Xbox Series X|S, non fa differenza) e un abbonamento a Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass, che lo include.

Il titolo della software house canadese è stato infatti compreso nell’ultima tornata dei Free Play Days, l’iniziativa che permette di passare dei fine settimana gratuiti con alcuni dei titoli più richiesti del catalogo Xbox.

A questo giro, sono stati compresi:

Star Wars Squadrons

Yooka-Laylee

Dragon Ball FighterZ

Il weekend di gioco gratuito è già iniziato e durerà fino alle nostre ore 08:59 di lunedì 18 gennaio per cui, se siete interessati, il consiglio è correre ovviamente a riscattare e scaricare il gioco senza alcun costo aggiuntivo.

Nel caso voleste continuare a giocare dopo il fine settimana, potrete portarvi a casa i tre titoli coinvolti nell’iniziativa ad un prezzo scontato (Star Wars Squadrons del 40%, ovvero a soli €23,99). I salvataggi resteranno con voi, eventualmente, anche nella versione completa.

La recensione del nostro Marcello Paolillo ci spiega che «chiunque desideri mettere le mani sul più appagante sparatutto dedicato alla saga creata da George Lucas, deve necessariamente salire a bordo del titolo EA Motive, non aspettandosi però grandi cose dal versante singleplayer (di fatto, un allenamento alle sfide online)».

Di certo un momento d’oro per le produzioni a stampo Star Wars, con la proprietà intellettuale che sta per espandersi ad altri publisher dopo otto anni di esclusiva EA e prenderà il volo con un’open world dai creatori di The Division.

Un altro gioco di Guerre Stellari è ora disponibile gratuitamente, sebbene su un’altra piattaforma: raggiungete questa notizia per tutti i particolari.