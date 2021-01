Epic Games Store, svelato il nuovo gioco gratis: un’avventura galattica

Epic Games Store ha svelato il nuovo gioco gratis che gli utenti potranno riscattare semplicemente possedendo un account sul negozio online.

Lo store dei creatori di Fortnite ha messo a disposizione dei suoi giocatori un nuovo titolo quest’oggi alle ore 17:00, e presentato quello che potrà essere riscattato da giovedì 21 allo stesso orario.

Il gioco di questa settimana è Star Wars Battlefront II, riscattabile a partire da adesso e fino alle ore 17:00 del prossimo giovedì.

Battlefront II arriva nella sua più recente Celebration Edition, che include contenuti per la personalizzazione ispirati al film L’Ascesa di Skywalker.

Di certo un ottimo tempismo, se consideriamo che è Lucasfilm Games ha appena aperto una nuova era di giochi di Star Wars che comprendono un open world dal team di sviluppo di The Division.

Dopo la nostra razione di Guerre Stellari, toccherà alla nuova scelta presentata oggi, che rimarrà “in carica” dalla prossima settimana fino a quella seguente. Si tratta di Galactic Civilizations III.

«Costruisci una civiltà in grado di superare la prova del tempo», è la descrizione del gioco. «Scegli tra decine di razze uniche e fai parlare di te nella galassia utilizzando diplomazia, spionaggio, progresso tecnologico e molto altro».

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a zero euro. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.