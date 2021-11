L’ultima esclusiva Switch potrebbe arrivare anche su PC e PlayStation

Shin Megami Tensei V, l’ultimo capitolo della popolare serie JRPG di Atlus, è ufficialmente disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dalla scorsa settimana, riscontrando un grande successo di critica e pubblico.

Il titolo è stato annunciato fin da subito come una delle più grandi produzioni in arrivo solo su Nintendo Switch, ma la situazione potrebbe cambiare nel prossimo futuro: sembra infatti che nel codice di Shin Megami Tensei V siano stati trovati riferimenti anche ad altre piattaforme.

L’indiscrezione, se confermata, sarebbe davvero incredibile: come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione, la produzione di Atlus si è infatti rivelata una delle migliori esclusive per Switch.

L’ultimo capitolo della serie era stato individuato tra i tanti giochi anticipati dal grande leak di GeForce Now, che confermò tra gli altri l’arrivo di God of War su PC.

Ulteriori conferme sono invece arrivati dai dataminer che, come riportato da PCGamesN, hanno trovato nel codice di gioco le «piattaforme di riferimento» per il quinto capitolo della serie.

Secondo questo leak, Shin Megami Tensei V sarebbe infatti stato previsto non solo su Nintendo Switch, ma anche su PC e PlayStation 4: come se non bastasse, sono stati trovati anche riferimenti alle impostazioni grafiche, proprio in riferimento all’eventuale edizione su PC.

L’indiscrezione è arrivata direttamente dalla dataminer Pan-hime, molto conosciuta nella community di Persona e ritenuta una fonte attendibile:

Naturalmente il fatto che siano presenti queste stringhe di codice non significa che le versioni PS4 e PC sarebbero confermate: resta la possibilità che possa trattarsi di codice inutilizzato rimasto all’interno del gioco, magari risalente ad alcuni piani iniziali prima che venisse ufficializzato l’accordo con Nintendo.

Allo stesso tempo, potrebbe però significare che l’esclusività Switch di Shin Megami Tensei V potrebbe essere soltanto temporanea e che presto sarebbe possibile vedere il titolo anche su altre piattaforme.

Al momento né Nintendo né Atlus hanno commentato tale indiscrezione, pertanto vi invitiamo come di consueto a prendere questo rumor con le dovute precauzioni.

Qualunque sia il futuro riguardante l’esclusività di questo capitolo, Nintendo ha già fatto chiarezza sulla longevità di Switch, facendo chiarezza definitivamente sull’avvicinamento al «fine vita» prestabilito.