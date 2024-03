Il remaster di un classico Star Wars è qui, ma tutti lo odiano

Star Wars Battlefront è tornato, e per i fan del gioco originale si tratta di una notizia alquanto interessante.

La saga (che su Amazon spopola con una quantità di oggetti impressionante) non è infatti nuova al mondo dei videogiochi.

Basti pensare che di recente un progetto legato alla saga di Star Wars si è salvato dai licenziamenti in casa EA, e non è Star Wars: Jedi 3.

Ora, Star Wars Battlefront Classic Collection ci riporta nell'azione a 64 giocatori, guidando le classiche astronavi come i TIE Fighter e gli X-Wing ai veicoli come le speeder bike e gli AT-RT.

Se non altro, è un nostalgico tuffo nel passato di cui tutti avevamo bisogno, anche se il debutto non sta andando come lo sviluppatore aveva previsto (via PCGamesN).

A poche ore dal lancio, Star Wars Battlefront Classic Collection si trova attualmente in una posizione "perlopiù negativa" su Steam, con una media di 5/10. Non esattamente il miglior inizio, insomma.

La prima delle preoccupazioni è, come probabilmente ci si aspetta nel 2024, il problema dei server del gioco multiplayer.

Nonostante il picco di 9.232 partecipanti, i giocatori sostengono che solo tre server sono attualmente attivi e non sono in grado di gestire l'afflusso di giocatori.

Per contestualizzare, Palworld ha raggiunto un picco di oltre due milioni di giocatori e, sebbene i server abbiano vacillato, sono rimasti stabili per la maggior parte del tempo.

Al momento il multiplayer (altrimenti noto come l'unico motivo per acquistare questo prodotto se si possiedono già i giochi originali) è del tutto ingiocabile, rendendo questo gioco uno spreco di denaro fino a quando questo problema non verrà risolto.

Altri rimangono scettici riguardo al prezzo, che attualmente è di 35 dollari, relativamente alto data l'età del gioco e gli attuali problemi dei server.

Al momento non c'è stata alcuna risposta diretta da parte di Aspyr, ma vi terremo aggiornati.

