Lost Soul Aside sembra un incredibile mix tra Final Fantasy e Devil May Cry

Lost Soul Aside è sicuramente uno di quei titoli che, nonostante il nome possa non risultare familiare ai più, nasconde sicuramente un fascino non indifferente.

Previsto in occasione di uno showcase PlayStation per il mercato cinese (parte del progetto PlayStation China Hero Project), IGN US ha avuto modo di pubblicare in anteprima ben 17 minuti dedicati al gioco.

Il titolo, palesemente ispirato a Devil May Cry con un tocco di Final Fantasy, è a cura dello sviluppatore UltiZero Games. Poco sotto, il filmato in questione:

Da quello che è possibile notare nel video (va PushSquare), il personaggio principale pare dotato di poteri speciali che gli consentono di planare a mezz’aria, oltre a quello che sembrerebbe essere uno skateboard dall’aspetto piuttosto bizzarro e persino una sorta di rampino in grado di attaccarsi alle pareti.

Resta da vedere come e quando saremo in grado di utilizzare queste abilità, sebbene il tutto sembri essere piuttosto interessante, pad alla mano.

Infine, il lungo filmato si conclude con un epico combattimento con un boss, il quale non sembra avere nulla da invidiare alle rocambolesche sequenze d’azione viste nelle varie avventure di Dante targate Capcom.

Il gioco – annunciato originariamente nel lontano 2015 – è dato in uscita in esclusiva su PS4, sebbene nulla esclude che gli sviluppatori possano optare anche per una release su PS5 in tempi non sospetti.

L’evento Sony in cui verrà nuovamente mostrato Lost Soul Aside si svolgerà il 28 aprile alle ore 5.00 del mattino italiane.

Gli amanti di action game dal sapore nipponico non devono perdere di vista il nuovo Nier Replicant ver.1.22474487139 (qui la recensione di SpazioGames), arrivato per la prima volta in Occidente come aggiornamento del gioco originale (uscito dalle nostre parti diversi anni fa, con il titolo di Nier Gestalt).