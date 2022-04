Lost Ark, l’ultimo update è un “disastro”: Amazon chiede calma ai fan infuriati

Lost Ark è finito ancora una volta al centro di notevoli critiche da parte della community, in seguito all’ultimo grande aggiornamento rilasciato: alcune modifiche non sono infatti state accolte con piacere dai fan della produzione di Amazon, che non hanno nascosto in alcun modo tutta la loro rabbia di fronte alla gestione.

Il popolare MMO gratuito (di cui potete acquistare starter pack su Amazon) ha spesso avuto problemi con le patch a causa di modifiche inaspettate, spingendo gli sviluppatori ad aumentare la comunicazione con i propri fan.

Evidentemente, qualcosa deve essere andato storto: dopo l’ultimo aggiornamento rilasciato solo pochi giorni fa si sono infatti moltiplicate a dismisura le polemiche dei fan, che hanno definito la sua gestione un autentico disastro.

In particolare, come riportato da VG247, sono finiti sotto l’occhio del ciclone la battaglia contro i bot, che nonostante le promesse fatte dagli sviluppatori continuano a rendere la vita molto difficile ai fan che vorrebbero entrare nei server, e la gestione dell’evento dedicato al Free Express Pass, sul quale non è stata comunicata quasi alcuna informazione.

La rabbia degli utenti si è così scatenata anche sui community manager di Amazon sui forum ufficiali, che non sono stati in grado di fare chiarezza sugli aggiornamenti e finendo così al centro di nuove polemiche su modifiche e comunicazione ai fan di Lost Ark.

Uno dei responsabili alla fine ha deciso di provare a rasserenare gli animi, spiegando che spesso la mancata comunicazione non solo può dipendere da causa di forza maggiore, ma anche da decisioni prese dalla stessa Amazon:

«Noi condividiamo le informazioni che ci è consentito darvi (proprio come con qualunque altra compagnia che richieda relazioni con Community Manager), e se non ve le forniamo questo non significa che ci sia un significato più profondo o un grande segreto, ma che semplicemente in quel momento non possediamo tale informazione. Sì, commettiamo errori. Sì, le cose cambiano. Non c’è alcuna vendetta personale contro i giocatori».

Lo staff ha comunque sottolineato che le lamentele dei fan riguardanti la comunicazione e lo stato del gioco non sono affatto passate inosservate, chiedendo però agli utenti di calmarsi e di essere gentili con sviluppatori e staff quando ne hanno la possibilità.

L’augurio è dunque quello che Amazon riesca presto ad accogliere l’appello della community, nell’augurio che la situazione si calmi il prima possibile e che arrivino non solo i correttivi richiesti dai giocatori, ma allo stesso tempo un ulteriore miglioramento nella comunicazione che consenta ai fan di sapere sempre con i giusti tempi tutti i dettagli sulle novità in arrivo.

Evidentemente, dichiarare guerra agli account gratuiti non è stato sufficiente per liberarsi una volta e per tutte del problema dei bot: vedremo quali ulteriori mosse prepareranno gli sviluppatori.

La compagnia sembrava aver mosso i primi passi corretti per quanto riguardava la comunicazione con i propri fan, avvertendoli in anticipo sui prossimi grandi aggiornamenti ma, a quanto pare, omettendo comunque informazioni fondamentali: la speranza della community è che questo errore non si verifichi più.