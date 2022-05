Lost Ark, il primo raid includerà una valanga di novità, ed è vicino

L’ultimo MMO di Amazon Game Studios, Lost Ark, sta per ricevere una nuova infornata di contenuti davvero importanti, grazie all’arrivo del primo raid.

Il gioco (che trovate anche su Amazon) è infatti riuscito a ritagliarsi col tempo una fetta di giocatori davvero niente male, un numero destinato a crescere.

Uno degli ultimi aggiornamenti di Lost Ark ha infatti rimesso il gioco sui binari, sebbene ora è il momento di nuove aggiunte di un certo peso.

Difatti, come riportato anche da GamesRadar, Valtan, ossia il primo Legion Raid di Lost Ark, è in arrivo sui server occidentali entro la fine del mese di maggio.

Grazie a un post comparso sul sito ufficiale del gioco, lo sviluppatore Smilegate ha infwtti confermato che questo primo raid necessiterà di un livello 1415 per essere affrontato in difficoltà normale, e di un livello 1445 per quanto riguarda la modalità difficile.

I Legion Raid saranno caratterizzati da attività da compiere in squadra che richiederanno una certa collaborazione tra i vari componenti del team.

Sarò fondamentale comprendere e mettere in atto la strategia necessaria a contrastare le abilità e le caratteristiche di ogni Legion Commander.

Ma non solo: saranno presenti dei checkpoint che salveranno i progressi durante le varie attività di gioco. Nello specifico, Valtan sarà per un massimo di otto giocatori e introdurrà anche una serie di nuove meccaniche mai viste prima.

Inoltre, questo primo Legion Raid introdurrà anche un nuovo livello rarità dell’equipaggiamento, ossia reliquia, realizzato con i materiali del raid e in grado di donare bonus maggiori sia alle armature che alle armi, oltre a bonus statistiche per il personaggio.

Infine, è stata anche rivelata l’esistenza di una nuova classe, il Destroyer Advanded, la quale andrà ad unirsi quindi a Berserk, Paladin, e Gunlancer.

Restando in tema, di recente sono finiti nell’occhio del ciclone le battaglie contro i bot, che nonostante le promesse fatte dagli sviluppatori continuano a rendere la vita molto difficile ai giocatori.